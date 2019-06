"Um museu quase impossível". Serralves abriu portas há 20 anos

Hoje às 13:08, atualizado às 13:11 Facebook

O Museu de Serralves foi inaugurado há 20 anos. Obra quase "impossível", nas palavras do arquiteto que o desenhou entre os frondosos jardins da Fundação, abriu-se aos primeiros dois mil visitantes a 6 de junho de 1999.

"Era um museu quase impossível, porque não podia ter impacto na rua e também não podia ter impacto no jardim. Sendo um edifício grande, teria que não agredir a envolvência que é uma zona residencial de casas de dois pisos, e teria que harmonizar, completar neste caso, um jardim de grande qualidade", explicou o autor da obra, Álvaro Siza Vieira.

"A zona de exposições foi desenvolvida em U, de maneira a fazer o jardim entrar dentro do museu e minimizar o seu impacto ambiental", acrescenta o arquiteto, em declarações destacadas da página da internet da Fundação de Serralves dedicada ao Museu de Arte Contemporânea, que começou a ser projetado em 1991, dois anos após a criação nda Fundação Serralves, e viu a luz entrar pelas salas de exposições a 6 de junho de 1999, quando se completavam 55 anos sobre o Desembarque na Normandia, que viria a moldar a Europa de agora..

Inaugurado oficialmente pelo chefe de Estado português na altura, o presidente da República Jorge Sampaio, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves era a maior obra dedicada à cultura construída no Porto em mais de 50 anos.

"Um Porto mais orgulhoso do que nuca porque deu provas de que tem uma iniciativa privada de se lhe tirar o chapéu e sem a qual aqueles jardins de Serralves não existiriam", resumiu o então presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes.

A obra teve financiamento europeu e do orçamento de Estado, mas nasceu, também, por força do empenho das chamadas forças vivas nortenhas. "Que venha a sociedade civil e faça muitos Serralves por aí", disse o primeiro-ministro à época, António Guterres. Atualmente secretário-geral da ONU, citou o pensador e escritor francês André Malraux no momento da inauguração. "A criação de uma nova grande arte traz sempre a metamorfose do olhar".

Uma expressão que ganhou vida nos mais de quatro mil metros quadrados da obra saída do lápis de Siza Vieira. O Museu, implantado entre o frondoso bosque que foi terreno do segundo Conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral, encantou os visitantes e secundarizou a exposição de abertura, a Circa 1968, comissariada pelo diretor do Museu de Arte Contemporânea, Vicente Todoli, assente no espólio da própria Fundação de Serralves, e que reunia peças de 10 países, da Europa e dos EUA.

"A Circa 1968 ficou um tanto ou quanto prejudicada pela necessidade imperiosa que toda a gente sentiu de apreciar a magistral forma como Álvaro Siza Vieira conseguiu implementar no frondoso Parque de Serralves num edifício que contempla qualquer coisa como quatro mil metros quadrados de área expositiva, um auditório, uma biblioteca bem como áreas de lazer e complementares", pode ler-se nas páginas dedicadas pelo JN à inauguração, em 1999.

Álvaro Siza Vieira quis que as portas do novo espaço cultural do Porto se abrissem sem qualquer luz artificial. "Assim aconteceu e os mais de dois mil convidados puderam percorrer todas as 14 salas e corredores sob a luz do sol que escoava dos tetos e grandes janelas", escreveu o repórter do JN entretanto reformado Jorge Vilas. "Inolvidável sensação", ainda ao alcance de todos. De segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, e sábados domingos e feriados, até às 20 horas. Os preços, com descontos para jovens e maiores de 65 anos, começam nos 12 euros.