Um "two men show". GO"EL atuam esta sexta em Serralves  

Esta eletrónica experimental tanto cabe num pequeno pub como num estádio, mas é no Serralves em Festa, Porto, que a bateria, a guitarra e o teclado de GO"EL vão aterrar esta sexta-feira.

O baterista Diogo Leite e o guitarrista Dani Valente juntaram trapinhos e fizeram nascer, em abril, um disco de estreia, "Alter Ego", que promete fazer mexer, às 22 horas, a arte contemporânea de Serralves.



GO"EL é um "two men show", que fez cruzar os caminhos de um baterista, de Prana, e de um guitarrista, de Budhi, em S. João da Madeira. Dizem que são dois músicos, mas que têm a ambição de soar como se fossem 100. Daí que a eletrónica e música experimental se junte em palco a projeções de vídeo e luzes. Mais do que um concerto, dizem, é "uma experiência de espetáculo intensa". Depois de ontem ter abanado o Teatro Aveirense, a dupla de amigos segue nesta noite de sexta para Serralves.



E continua a somar datas: a 21 de junho no Azeméis Seasons Sounds; a 19 de julho no Hat Party SJM; a 18 de setembro no Cineteatro António Lamoso; e a 25 de outubro em Vale de Cambra.