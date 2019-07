Uma Barbie que é David Bowie a ser Ziggy Stardust

JN Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Mattel anunciou, esta quinta-feira, uma nova Barbie que representa Ziggy Stardust, uma das personas musicais criadas por David Bowie.

É uma "Starwoman", se quisermos referir "Starman", hino do camaleónico artista britânico. Uma Barbie vestida como o famoso alter ego de Bowie, de sexualidade ambígua e energia cósmica, criado em 1971 e que serviu de base ao disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" (1972), onde ficaram registados os clássicos "Five Years", "Starman" ou "Suffragette City".

"Para celebrar dois ícones da cultura popular, a Barbie homenageia o derradeiro camaleão da pop, o cantor, compositor e ator inglês David Bowie, cujas dramáticas trawsnformações musicais continuam a ser infuência e inspiração", afirmou a Mattel, que produz a famosa boneca.