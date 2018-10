Uma Enchufada de música que aqueceu o Porto

Tiago Rodrigues Hoje às 18:52 Facebook

Evento no Hard Club e Maus Hábitos teve 11 horas de música non-stop e agitou uma noite fria

A noite fria do último sábado não era o melhor convite para sair à rua. O mesmo não se pode dizer da Enchufada na Zona, uma festa que já trazia boas memórias de uma primeira edição em Lisboa no ano passado e que, agora no Porto, prometia 11 horas de música non-stop. O ponto de encontro foi o Hard Club. A primeira parte do evento era mais focada nos "lives" e tinha seis nomes no "cartaz", entre os quais sobressaíam os "cabeças" Izem, Dino d"Santiago e Branko. Este último, DJ e produtor conhecido por fazer parte do grupo Buraka Som Sistema e ser um dos fundadores da editora Enchufada, dizia ao JN, ainda durante os ensaios, que a noite reservava "algumas surpresas".

O público foi enchendo a sala a conta-gotas e ia dançando timidamente ao som da electrónica dos sets de Progressivu, Izem e Rastronaut, os primeiros a atuar. Só quando chegou a vez de Dino d"Santiago subir ao palco, já com a sala cheia, é que as ancas começaram a abanar. Os ritmos quentes do funaná, da morna, do batuku ou do afro-house que marcam o novo álbum do cantor finalmente aqueceram a noite. "Qual é a ideia?", cantava Dino, num dos singles de "Mundo Nôbu", com o público a acompanhar e, em especial, um grupo de cabo-verdianos que o conterrâneo fez questão de cumprimentar. A letra de "Nova Lisboa" precisou também de uns ajustes e o artista não hesitou: "vem, sente este quente Porto".

E mais quente só mesmo o set de Branko, já depois do DJ Pedro ter fechado a sua mesa. Foi com os sons africanos a que habituou os fãs de Buraka, a culminar com o novo single "Stand by", com Uma Copper, que o anfitrião fechou a primeira parte da festa.

Mas a Enchufada ainda só ia a meio e havia mais música para ouvir no Maus Hábitos. Mais DJs e sala cheia até às 6 horas da madrugada, que só terminaria com a surpresa anunciada: Dino e Branko voltaram a subir ao palco e deram aos resistentes o calor que se pretendia naquela noite de outono.