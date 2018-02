"Uma Família Inglesa" regressa ao Porto com três espetáculos de criadores britânicos

Hoje às 15:21 Facebook

A quarta edição do programa "Uma Família Inglesa", regressa esta quinta-feira à Mala Voadora, no Porto, com três espetáculos de criadores britânicos,"History, History, History", de Deborah Pearson, "Story #1", de Greg Wohead e Rachel Mars, e "I Could Go On Singing (Over the Rainbow)", de FK Alexander.

A programação de 2018 deixa Jorge Andrade, diretor artístico, "bastante orgulhoso", mesmo que tenha sido conseguida "com bastante dificuldade e esforço que não é só da companhia mas também dos artistas", contou. Depois de, em 2017, o ciclo ter apresentado apenas um espetáculo, "Triple Threat", de Lucy McCormick, devido a restrições financeiras, regressa agora em força. "Devido ao dinheiro que a Mala Voadora recebeu de subsídio, tivemos uma Família Inglesa 'monoparental', mas este ano voltamos a ter o ciclo em cheio".

A expectativa "é de ter a lotação esgotada" e o ano de 2018 marca o reforço do número de apresentações, com duas récitas por cada peça, uma por dia, com a exceção da peça de FK Alexander, numa estratégia que surgiu "em articulação com outros espaços da cidade".

"Felizmente, o Porto tem vindo a ter uma programação cultural diversificada e internacional bastante interessante. Ainda assim, dentro disso, havia um nicho que, por afinidade, podíamos optar por explorar, que é o teatro inglês", adiantou Jorge Andrade.

O programa começa com "I Could Go On (Singing over the rainbow)", de Fk Alexander, que é apresentado esta quinta-feira, às 22 horas. O espetáculo é uma experiência de interação íntima, de atenção e amor incondicionais, que já ganhou os prémios Total Theatre Award for Emerging Artist (Edinburgh Fringe 2016) e Autopsy Award (Edinburgh Fringe, Summerhall 2016).

Greg Wohead, artista residente na mala voadora em 2017, junta-se a Rachel Mars, finalista do Prémio Oxford Samuel Beckett Theatre Trust, em 2016, e artista associada da Birkbeck University, para a apresentação de "Story #1" na sexta-feira, pelas 22 horas, e no sábado, pelas 18 horas. "Story #1" é uma consideração reflexiva sobre a forma e o motivo por que construímos narrativas, uma reflexão sobre o lugar do teatro numa sociedade ávida de 'reality shows' e redes sociais.

Já no sábado e no domingo, às 22 horas, será apresentada "History, History, History", de Deborah Pearson que, apesar de já se ter estreado em Portugal, chega ao Porto pela primeira vez. A obra tem como foco um filme cómico-satírico, sobre a equipa de futebol húngara de 1956, em que um vigarista é confundido com o famoso jogador.

"History, History, History" é "legendada e comentada pela Deborah", conta Jorge Andrade, que revela que o protagonista seria "o próprio avô, antes de emigrar para o Canadá", para construir "um paralelo entre a história de um indivíduo, um país, e uma história de ficção", o que se constituiu como "o corolário perfeito" para o ciclo.

Além das apresentações, "Uma Família Inglesa" conta ainda com uma residência de escrita, do português Xavier de Sousa, residente em Brighton, Inglaterra, e natural de Montemor-o-Velho, Coimbra. O escritor é um "velho conhecido" da companhia portuense e está trabalhar numa adaptação do espetáculo "Post", atualmente em digressão, para "o contexto pós colonial português".

O artista português vai ainda "investigar interpretação de linguagem e processos de adaptação em performance para um novo espetáculo, 'Time/Colonia', que está a desenvolver com comunidades de imigrantes e refugiados em Inglaterra", conta a mala voadora em comunicado

"Uma Família Inglesa" é um programa concebido pela mala voadora que traz ao Porto uma seleção das mais inovadoras propostas de teatro e performance produzidas atualmente no Reino Unido.