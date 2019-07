Uma relíquia em cada esquina do NOS Alive 

Delfim Machado Hoje às 09:19 Facebook

Thom Yorke a solo e com obra-prima. Vampire Weekend, Cure e Chemical Brothers com discos novos. E dez divas imperdíveis. NOS Alive traz uma das melhores maratonas de música do verão.

Os The Cure regressam hoje a Portugal como cabeça de cartaz do primeiro dia do festival NOS Alive e trazem na bagagem um álbum ainda sem nome mas a lançar este ano. Robert Smith já revelou que o sucessor de "4:13 Dream" (2008) é "sombrio e pesado". No concerto desta noite ficará a saber-se o que o mítico vocalista quer dizer com isso.

Até domingo será assim: o Passeio Marítimo de Algés vai assistir a 124 concertos, inúmeros regressos, várias estreias e muita música nova trazida por gente antiga. A 13.ª edição do NOS Alive traz uma das melhores maratonas de música do verão.

O maior de todos os álbuns já editados em 2019 por artistas com presença no festival é o novíssimo "Father of the Bride", dos Vampire Weekend, que encerra um hiato de seis anos e é o primeiro desde a saída de Rostam Batmanglij. A deglutição deste disco duplo não é fácil, por ser mais pessoal e intimista, mas a crítica tem sido unânime nos elogios e o jornal britânico "The Guardian" designou-o como um "mural de ideias brilhantes".

Os Chemical Brothers levam a Oeiras o nono disco de estúdio, "No Geography". É o mais ativo dos últimos anos, provavelmente desde o icónico "Surrender" (2009), e marca o regresso aos tempos do psicadelismo que se dança até às primeiras horas do dia. Os fãs de temas como "Hey boy, hey girl" ou "Out of control" têm aqui um sucessor à altura.

"Anima", a obra-prima

No palco Sagres há uma obra-prima. Chama-se "Anima", é o terceiro álbum de estúdio de Thom Yorke, vocalista dos Radiohead. Foi produzido por Nigel Godrich, produtor de longa data da banda de Oxford. "Anima" é proposta para vacinados em eletrónica imersiva, compromisso holístico com a estética de música club, e simultaneamente tão dinâmico que consegue juntar elementos do techno com a contemporaneidade erudita que Yorke explorou em "Suspiria" ou em "A moon shaped pool", o último de Radiohead. É, de longe, o mais elogiado dos três discos de Yorke. E os dois primeiros já eram bons. Mas nem só de nova música se faz o NOS Alive. Os Ornatos Violeta dão hoje ali o primeiro de três concertos com que vão celebrar os 20 anos do inesquecível "O Monstro precisa de amigos", que reúne hinos como "Chaga" ou "Capitão Romance", e que tocarão na íntegra. Nessa época, início do milénio, estavam no auge os Smashing Pumpkins, cabeça de cartaz do último dia.

Do vasto conjunto de grandes nomes que passam pelo NOS Alive, destaque ainda para dez divas. É verdade que "a música não tem género", como salienta Álvaro Covões, diretor do festival, mas não há como passar ao lado dos nomes femininos que vão pisar os dois palcos principais em Algés.

Robyn, Jorja Smith, Sharon Van Etten, Beth Ditto (Gossip), Grace Jones, Tash Sultana, Pip Blom, Sónia Tavares (The Gift) e Marina prometem figurar entre os grandes concertos. E a circunstância de serem mulheres é mesmo apenas isso. "Uma coincidência feliz", insiste Covões. Ao contrário de outros festivais da Europa, explica o promotor, "não há qualquer intenção de fazer um cartaz paritário" e o sexo dos artistas não é um fator a ter em conta na escolha.

A maioria destas mulheres atua no palco Sagres mas a favorita para o prémio da irreverência tem honras de cabeça de cartaz no palco NOS. Chama-se Beth Ditto [ler texto ao lado] e é o regresso de uma diva que rompe cânones da beleza e é dona de um rock de fazer inveja.