Uma terrível história sobre Michael Jackson

Quando em janeiro "Leaving Neverland" teve a sua antestreia mundial no Festival de Sundance, nos EUA, antes da projeção os espectadores ouviram um aviso invulgar: "No final da sessão haverá profissionais de saúde mental disponíveis na sala caso alguém precise de ajuda". O aviso justificava-se: a plateia saiu traumatizada com o choque e o horror daquilo que acabara de ver.

O que viu é uma figurada monstruosidade: um documentário de quatro horas com depoimentos e provas de que o cantor Michael Jackson, falecido em 2009 aos 50 anos, terá sido um provado e ardiloso pedófilo que abusou sexualmente de dezenas de crianças tão novas quanto cinco anos. E fê-lo de forma sistémica, continuadamente, cavilosamente, lançando uma teia de sedução e ludíbrio que empulhou mesmo as mães e os pais daquelas crianças.

"Leaving Neverland", realizado por Dan Reed, cineasta inglês autor de vários documentários sobre terrorismo, permanece inédito e blindado em todo o Mundo, não havendo, sequer, uma só cópia nos circuitos digitais de pirataria. O filme estreia hoje no canal HBO americano, dividido em duas partes (a 2.ª passará amanhã); na sexta-feira, os estarão legendados e disponíveis na HBO Portugal.