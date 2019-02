Underworld são "a grande contratação" do Neopop

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:57 Facebook

A organização do festival de musica eletrónica Neopop anunciou, esta terça-feira, que os ingleses Underworld são uma das bandas do cartaz da edição deste ano, que vai decorrer de 7 a 10 de agosto, em Viana do Castelo.

A dupla, que surgiu "no início das raves" e se celebrizou nos anos 90 com o hino "Born Slippy (Nuxx)", da banda sonora do filme Trainspotting, foi anunciada como "a grande contratação" do evento.

"Estamos a fazer história ao conseguir que as melhores bandas do mundo venham ao Neopop", disse Raul Duro, da organização, recordando que, em 2018, o festival abriu com um concerto dos míticos St. Germain.

Os Underworld reapareceram em "grande forma" em 2016, com o álbum "Barbara Barbara, we face a shining future" - nomeado para os Grammy -, e figuraram como cabeças de cartaz em festivais como Coachela, Glastonbury ou Summer Sonic. Recentemente, lançaram "Drift EP 1 & 2".

Na próxima edição, o festival de música eletrónica de Viana do Castelo contará com quatro palcos (Neostage, Antistage, Teatro Sá de Miranda e Parque de Campismo).

Estão já confirmadas as atuações da estreante Amelie Lens e de repetentes como Ben Klock e Maceo Plex. Do alinhamento constam também 2Jack4U, DVS1, Jonh Digweed, Lokier, Rebekah, Surgeon e The Advent. Este ano, junta-se novamente ao Neopop, nas noites de 9 e 10 de agosto, a Red Bull Music com um "laboratório musical" no teatro municipal Sá de Miranda. Novidade em 2019 será a não realização dos habituais "after hours".

Segundo a organização, até agora "foram vendidos quase dois mil passes", sendo que "mais de 50 por cento" foram adquiridos por estrangeiros, nomeadamente, por festivaleiros dos EUA, para surpresa dos organizadores.