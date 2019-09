Vamos ver uma Supernova?

Catarina Ferreira Hoje às 12:14 Facebook

"A cara da morte estava viva" de João Miguel Mota, está em cena no teatro Constantino Nery, em Matosinhos, esta sexta-feira e sábado.

Serão poucas as obras teatrais que agarram o espectador pelo colarinho e o deixam colado à cadeira e sem respirar o tempo todo. São muitos os autores "queer" que permanecem nas prateleiras das bibliotecas.

"A cara da morte estava viva", espetáculo do Teatro Experimental do Porto, com encenação de João Miguel Mota, é uma viagem de montanha russa, com direito a ver uma supernova no fundo. O formato é o de um concerto, em fórmula rock: voz, guitarra e bateria, com direito a alinhamento e quem sabe um encore, onde vão desfilando temas dos Barão Vermelho e de Cazuza, ídolo brasileiro de João Miguel Mota, que acabou por falecer precocemente, seropositivo.

Não é uma biografia detalhada, porque afinal as personalidades não são feitas de factos datados, mas da energia que emanam. É como se ouve a determinado momento: "Cazuza estás connosco esta noite". Mas ele não é Cazuza, é um homem português de 42 anos - idade a que o seu ídolo nunca chegou.

Essa força de João Miguel Mota para encarnar Cazuza demorou quinze anos a amadurecer como ideia, mas, em cena, não tem o travo bafiento de congelado pronto a servir. Pelo contrário. As elipses temporais e biográficas dão-lhe uma frescura inesperada. E enquanto conta histórias sobre como o Tratado de Tordesilhas acabou, quando o seu corpo português se fundiu no corpo do seu amante espanhol Sid, dá-nos bofetadas na cara, esmiuçando ao microscópio as poses das mulheres europeias e do seu voguing, a sociedade e as suas minudências.

As poses ridículas e as imagens icónicas vão desfilando. Rudolf Nureyev, Bill T. Jones, Fela Kuti, Freddie Mercury, Mapplethorpe, António Variações. O espectador vai rindo desbragado, mas subitamente leva uma facada: a morte e a epidemia da sida.

Além do texto de ritmo alucinante, as canções e o movimento estão muito bem executados. Os músicos que acompanham a estrela que é João Miguel Mota como intérprete uno são brasileiros e foram nomeados por Luca Argel.