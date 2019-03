Ver Shakespeare em direto no telemóvel

Miguel Conde Coutinho Hoje às 14:45 Facebook

Plataformas de streaming centradas nas artes cénicas ganham força e subscritores.

A revolução do streaming domina a conversa sobre o futuro da televisão e do cinema e, como sempre em tudo que está ligado à net e à imparável massificação, chega a toda a parte. Antes território sagrado para a experiência sensorial, também as artes cénicas começam a ser tocadas pela convulsão binária e é preciso, por isso, colocar a questão óbvia: se pudesse assistir a uma peça de teatro, um bailado ou uma ópera com lotação já esgotada ou que estaria em cena noutro país, aproveitaria?

Em 2019, formular a hipótese de ver Shakespeare ou Tchaikovsky em direto no telemóvel não parece insólita, mas em 2008, quando foi lançado a francesa Medici.tv, seria um choque. O YouTube só tinha nascido há três anos e o Netflix tentava transformar o seu negócio de aluguer de DVD.