Vestido de Sílvia Alberto abre e mostra decote no palco da Eurovisão

O vestido de Sílvia Alberto, uma das quatro apresentadoras da edição deste ano da Eurovisão, abriu-se, na zona do decote, em pleno palco do festival, enquanto decorria a segunda semifinal do evento, no Altice Arena, em Lisboa.

Já habituada aos imprevistos que advêm da apresentação de galas e espetáculos em direto, a apresentadora reagiu com naturalidade, apressando-se a tapar a zona exposta.

Ficaram apurados, esta quinta-feira, os últimos dez finalistas do Festival Eurovisão da Canção, que se juntam, no próximo sábado, à dezena de temas selecionados na primeira semifinal. Saiba aqui quais são os países apurados.