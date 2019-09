Ana Teixeira Hoje às 18:05 Facebook

São 250 metros para caminhar num percurso elevado ao nível da copa das árvores. É o "Treetop Walk", o novo passeio verde inaugurado esta sexta-feira no Parque da Fundação de Serralves, no Porto. Os visitantes são convidados a respirar natureza, ouvir o chilrear dos pássaros e contemplar a paisagem de uma perspetiva diferente.

O percurso foi criado pelo arquiteto Carlos Castanheira, com a colaboração de Álvaro Siza Vieira. Um projeto, realça Carlos Castanheira, "que teve o cuidado de não prejudicar o ecossistema". E como? "Nenhuma árvore foi cortada, nem nenhuma raiz foi posta em causa", explicou. Além disso, foram usados materiais sustentáveis e o piso foi, maioritariamente, feito em madeira reciclada e recuperada de demolições e incêndios. A ideia é serpentear pelo meio das árvores "para uma nova perspetiva da paisagem que nos rodeia" e uma maneira de "aproveitar um espaço que passava despercebido no parque".

Durante o trajeto, lá em cima por entre eucaliptos, pinheiros, cedros ou carvalhos, a altura vai variando entre os 1,50 e 25 metros. Ana Pinho, diretora da Fundação de Serralves, destaca o "percurso completamente horizontal e acessível a todos". Um projeto que vai ser uma experiência para observar a a biodiversidade do Parque e para continuar o trabalho de proteção da fauna e flora desenvolvido pela Fundação há vários anos.

O passeio verde pretende ser ainda uma nova forma para "educar, estudar e transmitir conhecimentos", salienta Ricardo Bravo, coordenador técnico do Parque. O trilho inclui também um miradouro sob o lago e um auditório pensado especialmente para as sessões de serviço educativo.

Percorrer o passadiço de madeira vai ter um custo de dez euros e pode ser feito através de visitas guiadas ou de forma autónoma, com ajuda de uma aplicação móvel que vai identificar os pontos de interesse. A estrutura pode suportar três mil pessoas, embora a lotação estipulada não ultrapasse as 250, de forma a garantir qualidade às visitas. A abertura do "Treetop Walk" ao público vai acontecer este sábado, com entrada gratuita.

O projeto foi co-financiado pelo Fundo Ambiental do Estado Português, num valor de 750 mil euros. Alexandra Carvalho, presidente do Fundo Ambiental, aproveitou a ocasião para afirmar que esta é uma obra que "vai ajudar a passar uma mensagem fundamental" na área da proteção e conservação da natureza.