Viagens que são lições de história e cultura

Ana Vitória Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Viagens culturais são um segmento de mercado em crescimento em Portugal. Propostas de roteiros com música são setor em crescimento.

Fazer o percurso que o escritor português Eça de Queiroz fez há 150 anos, do Egito à Terra Santa, para onde partiu quando tinha 23 anos a pretexto da abertura do Canal de Suez. Ou seguir os roteiros do artista espanhol Pablo Picasso nos bas-fonds de Paris, onde chegou em 1900 para inaugurar o que ficaria conhecido na história da pintura como "período azul". Ou descobrir a arte contemporânea do México para lá do olhar tradicional de Frida Kahlo e Diego Rivera. Ou descobrir os lugares da música. Ou ir ao encontro da história portuguesa pelos vários cantos da diáspora. Estes são apenas alguns exemplos de viagens culturais e temáticas que podem ser feitas este ano [ver ficha]. As viagens com história existem há mais de vinte anos mas são agora um segmento de mercado em crescimento, pelo que a maioria esgota depressa.

"Uma viagem é uma experiência. Vamos a um lugar para o conhecer mas também para o sentir: na geografia, na história, na gastronomia. É isso que se torna interessante", explica ao JN Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura (CNC), entidade pioneira deste conceito em Portugal. O modelo seguido pelo CNC inclui a participação de especialistas, pode ser um escritor, um historiador, um artista plástico.

Viagens musicais

A Fundação de Serralves, no Porto, também organiza este tipo de viagem há muitos anos. "Escolhemos destinos com uma componente de arte e de arquitetura contemporâneas, ou seja, que se relacione com o que fazemos", explicou um dos responsáveis, Miguel Rangel, confirmando a procura. "A especificidade da viagem faz com que esgote com facilidade."

Mas há outras variáveis dentro do mesmo conceito. "Temos viagens de cariz iminentemente musical, acompanhadas pelo maestro Rui Massena, cujos lugares desaparecem no dia do lançamento", assegura Rui Pinto Lopes, da Pinto Lopes Viagens, que organiza Viagens com Autores desde 2012.

"Não são programas para turismo de massas, os grupos não ultrapassam as duas dezenas de participantes", ressalva Teresa Neves, da Novas Fronteiras. "Mas há uma tendência para o crescimento deste tipo de experiências", reconhece por seu turno Rui Nobre, da Tryvel.

Quem escolhe esta opção "mostra uma clara vontade de aliar a viagem a experiências fora da caixa", torna Rui Pinto Lopes. "São viagens mais caras (podem ultrapassar os cinco mil euros) porque "não se pode transformar em circuitos de turismo de massas", conclui Rui Nobre, em cuja agência está a citação de Agostinho de Hipona: "O Mundo é um imenso livro. Aqueles que não saem de casa leem apenas a primeira página."

Pormenores

Viagem à Índia

Em 1985, o Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, lançou o ciclo "Portugueses ao encontro da sua história". A proposta deste ano é à Índia. Custa 4850 euros e está esgotada.

Viagem ao México

Em outubro, Serralves e o curador José Rosinhas propõem uma viagem de 14 dias ao México, com o foco na arte contemporânea. Custa 3850 euros. As inscrições acabam neste mês.

Viagem a Paris

Em outubro, a Tryvel propõe cinco dias pelos lugares que associam Picasso a Paris. A viagem custa 1870 euros e ainda há lugares.

A viagem oriental de 43 dias de Eça de Queiroz

A 23 de outubro de 1869 Eça de Queiroz, então com 23 anos, parte para o Egito com o futuro cunhado, D. Luís de Castro Pamplona, conde de Resende, para assistir à inauguração do Canal de Suez.

Aproveitando a viagem, o escritor atravessa o canal e segue para a Terra Santa. Os relatos que deixou dessa travessia, muitos publicados no DN, são agora fonte de inspiração para uma viagem temática que, em dezembro, levará os participantes a seguirem os passos do autor de "Os Maias". A viagem de dez dias custa 3800 euros.