Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

O videoclipe da música "Era Eu", dos D.A.M.A, está na semifinal dos L.A Music Video Awards, na categoria de "Best Feel Good Video". O vencedor será revelado a 24 de março, em Los Angeles.

"Era Eu" foi uma das músicas mais tocadas no final de 2017 e o videoclipe, realizado por Boy-friend, conta com mais de 11 milhões de visualizações no YouTube. O tema faz parte do terceiro álbum da banda, "Lado a Lado", lançado em novembro de 2017.

O vídeo foi selecionado por um painel de júri como um dos quatro melhores na categoria "Best Feel Good Video".

Passará à final o vídeo que recolher o maior número de votos até dia 18 de março.