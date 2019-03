Vila do Conde: Todd Solondz é o convidado do Curtas 2019

José Miguel Gaspar Hoje às 12:38 Facebook

Realizador independente americano vai ter filmografia em destaque no festival de cinema, de 6 a 14 de julho, e também irá ao Porto

Todd Solondz, cineasta do realismo ácido nascido em 1959, nos EUA, é o principal convidado da 27.ª edição do Curtas, festival de cinema de Vila do Conde. Solondz, que estará na cidade durante o certame, entre os dias 6 e 14 de julho, verá a sua obra em foco com uma retrospetiva que inclui o essencial da sua filmografia.

Figura marcante da década de 1990 do cinema indie, Solondz é o autor de "Welcome to the Dollhouse" (1995), um filme sobre a crueldade da adolescência e das famílias tipificadas da América suburbana, que revelou a atriz Heather Matarazzo, ou "Happiness" (1998), uma visão acre e nervosa da vida que revolve à volta de um grupo de pessoas infelizes na suas existências convencionais que procuram a conexão humana nas perversões do sexo; é um drama coral cheio de estrelas como Philip Seymour Hoffman, Lara Flynn Boyle, Jane Adams e Ben Gazzara.

Reconhecido pela sua ironia, Solondz é apresentado pela direção do Curtas como um agente provocador que "desafia os espectadores a superar os preconceitos através do seu olhar pessimista que tem o dom de nos fazer encarar a vida através da ternura das suas personagens". Para o festival, o realizador "retrata o lado mais negro do ser humano, com uma boa dose de humor, numa análise visceral explorada através de uma visão tragicómica da vida".

Entre as obras mais recentes do cineasta encontramos "Dark horse" (2011) e "Wiener-dog" (2016), em que o autor prossegue a sua análise das radicais disfunções da vida urbana contemporânea.

Todd Solondz estará em Vila do Conde para apresentar pessoalmente o seu trabalho e tem já um encontro marcado com o público do festival, a decorrer no dia 10 de julho, no Teatro Municipal de Vila do Conde. O americano também irá ao Porto: no dia 5 passará pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde irá participar na Summer School da instituição.