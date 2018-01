Vila Real abre ano novo com festival

Sofia Teixeira Santos Hoje às 17:20 Facebook

Esta sexta-feira, dia 19, a dupla alemã Ceeys protagoniza um concerto no âmbito do Festival de Ano Novo (FAN), no Teatro de Vila Real. Até ao fim do mês ainda há mais três espetáculos.

O Teatro de Vila Real arrancou o ano com o Festival de Ano Novo, que celebra a música de tradição ou de inspiração clássica. O evento decorre até ao dia 27 e o espaço cultural oferece ao público mais quatro espetáculos internacionais.

Esta sexta-feira, às 21.30 horas, a dupla alemã Ceeys sobe à Caixa de Palco para um concerto de música clássica/eletrónica. Os dois irmãos, Daniel e Sebastian Selke, atuam ao piano e violoncelo para apresentarem o seu mais recente álbum "Concrete fields", numa noite em que se espera um concerto intimista com música "melancólica, lenta, espaçosa, orgânica e sentimental", promete a organização do Festival.

No sábado, dia 20, o FAN apresenta a sessão "Filmes da terra do Pai Natal". Neste filme-concerto dedicado aos mais novos, a Space Ensemble interpreta uma banda sonora original para as curtas-metragens finlandesas do realizador Heikki Prepula - "Canguru gussy" e outras fábulas - e episódios dos filmes "Turilas & Jäärä", dos realizadores Ismo Virtanen e Mariko Härkönen. O espetáculo decorre pelas 16 horas e espera reunir crianças, pais e avós à frente da tela do Pequeno Auditório do espaço transmontano.

No último fim de semana dedicado ao Festival de Ano Novo, o Teatro de Vila Real apresenta ainda um concerto de Quentin Sirjacq. O francês é pianista, compositor e multi-instrumentista e posiciona a sua música entre a neoclássica, o jazz, a pop e a música ambiente. Considerado por muitos como uma das grandes revelações no campo da música contemporânea europeia, o músico atua sexta-feira, dia 26, pelas 21.30 horas, na Caixa de Palco para apresentar o seu novo disco "Far islands and near places", lançado em 2016.

A programação deste ciclo de espetáculos termina no sábado, dia 27, com o concerto da Orquestra de Câmara Galega, no Grande Auditório, pelas 21.30 horas. A Orquestra, que atua no espaço transmontano pela primeira vez, é composta por músicos formados em diferentes conservatórios europeus e abrange um amplo repertório, desde o Barroco até os nossos dias, incluindo a difusão de compositores galegos, com uma especial incidência na obra do compositor Rogelio Groba Groba.

Até ao final do mês, o Festival apresenta todos os espetáculos no Teatro de Vila Real e o preço dos bilhetes varia entre os dois e os seis euros.