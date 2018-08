Vilar de Mouros aposta em ano de consagração

ANA PEIXOTO FERNANDES Hoje às 10:59 Facebook

Três anos depois de agarrar o adormecido festival de Vilar de Mouros, a nova organização espera uma edição - de quinta-feira até sábado - de "consagração". Na conferência de Imprensa improvisada no recinto preparado para acolher 15 mil pessoas por dia, a direção do festival revelou que a venda de bilhetes "está acima do ano passado", o que permite aguardar uma enchente. Um cartaz apelativo, transversal, área de restauração alargada, mais atividades e maior conforto são os novos trunfos do festival mais antigo do país.

"Está tudo preparado. Será a consagração", insiste Diogo Marques. "Não temos nenhum dia esgotado, mas estamos no bom caminho para isso", afirmou. Também presente, o autarca de Caminha, Miguel Alves, vincou que "Vilar de Mouros é uma marca que perdura" e que "agora está mais forte".

No cartaz do festival EDP Vilar de Mouros figuram nomes como James, Incubus, Pretenders, Editors, dEUS, Crystal Fighters, David Fonseca, GNR, Human League, Los Lobos, PIL e Plastic People. E há dois nomes incontornáveis: John Cale, antigo membro dos Velvet Underground; e Peter Murphy, antigo vocalista de Bauhaus, que vem celebrar 40 anos da banda num concerto exclusivo para a Península Ibérica.

Marcar pela diferença

"Já no ano passado esteve muito bom. Este ano, a expectativa está um bocadinho acima, embora já tenha visto quase todo o cartaz. Mas há um revisitar de bandas suficiente para agradar a vários públicos", comentou Luís, alentejano de Évora com 53 anos, recém-chegado do festival de Paredes de Coura. É repetente no mítico Vilar de Mouros e considera que o festival tem potencial para "afirmar-se num espaço próprio dos festivais". Aliás, continua, "Coura e Vilar de Mouros vão ser o contraponto aos outros festivais, com uma identidade própria".

Deitado numa rede de descanso, atada à sombra de duas grandes árvores, o festivaleiro espera pela filha para acampar nas margens do Coura. E conclui dizendo que "é uma semana dura mas que compensa".