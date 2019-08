Vilar de Mouros devolve tudo o que tira à natureza

Delfim Machado Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Cada vez mais os festivais de verão têm preocupações com a sustentabilidade e a edição deste ano do EDP Vilar de Mouros não foge à regra. Aliás, a organização do festival do concelho de Caminha foi mais longe e vai devolver à natureza tudo o que foi cortado para preparar o evento.

A aposta na política de sustentabilidade do EDP Vilar de Mouros passa pela redução da utilização de plástico e instalação de tendas ecológicas, feitas de cartão. Contudo, é através da aposta na compostagem que o festival minhoto promete inovar.

Com a criação de uma central de compostagem, toda a vegetação cortada nos 20 hectares que são utilizados no festival (recinto, campismo e parques de estacionamento), vão ser devolvidos à natureza. Todos os trabalhos de corte de vegetação para o festival serão conduzidos para essa central, que irá transformar os resíduos verdes em composto para mais tarde adubar os terrenos da população agrícola local.

As medidas ambientais passam ainda pela reciclagem da água dos chuveiros para as sanitas. "Normalmente há um gasto exagerado de água e tentamos que não se gaste tanto", disse Diogo Marques, da organização do festival, ao JN.

A mobilidade para o recinto, com aposta na sustentabilidade, é também reforçada com a disponibilização de bicicletas gratuitas entre Caminha e o festival, com dois pontos de recolha e entrega, que fazem igualmente a ligação entre as praias fluvial e marítima. "O objetivo é que as pessoas não toquem no carro até ao final do festival, e se não quiserem bicicleta nós temos os transportes", acrescenta o organizador, referindo-se ao transfer gratuito entre Caminha e o recinto do festival, na aldeia de Vilar de Mouros.