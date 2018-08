Vilar de Mouros ultrapassa o objetivo dos 30 mil festivaleiros

Delfim Machado Hoje às 02:04, atualizado às 03:58 Facebook

Era o grande objetivo da organização do festival EDP Vilar de Mouros, e a fasquia dos 30 mil festivaleiros em três dias "foi ultrapassada", confirmou Diogo Marques, da Surprises and Expectations, co-organizadora do festival desde 2016.

A produtora, que tem parceria com a Câmara de Caminha e Junta de Freguesia de Vilar de Mouros até 2021, anunciou que o festival de 2019 se vai realizar de 22 a 24 de agosto, novamente uma semana depois do festival Paredes de Coura, e que a linha revivalista se vai manter.

"Esse é o nosso objetivo, desde 2016 que tem sido essa a nossa linha, não faz sentido irmos noutra, esta é a génese do festival. Queremos que o EDP Vilar de Mouros seja um festival maduro, do com licença e do desculpe", justificou Diogo Marques.

A próxima edição já tem três bandas confirmadas mas só "nos próximos meses" é que vão ser revelados os nomes, revelou o mesmo organizador, que prometeu "continuar a trabalhar para introduzir melhorias no espaço".

Da parte da EDP, Teresa Loreto prometeu que a empresa "vai avaliar" a parceria tendo por base o sucesso da edição deste ano. Para a fasquia dos 30 mil espectadores muito contribuiu o dia de sábado, último do festival, que foi o mais participado e que teve James como cabeça de cartaz.

É certa, assim, a continuidade de um festival "que quer deixar de ser fénix, a nascer e renascer, para passar a ser âncora, que permanece", ilustrou Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha.