Vinhos: A arte do lote, no vinho e não só…

Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas propostas de brancos que mostram que a união faz realmente a força

Por Tiago Macena, Produtor convidado

Todos os vinhos são lotes. Na enologia temos, na possibilidade do lote, a grandeza de fazer com que o todo seja maior do que a soma das partes. Esta é a tradição do nosso país vitivinícola. Loteiam-se castas, origens, exposições, diferentes formas de maturação, e vai- -se buscar o melhor de cada elemento para construir um conjunto maior, um vinho melhor! Esta verdade do vinho serve também para a sua comunicação e promoção.

Quando nos juntamos somos maiores. Temos exemplos vários, deste sentir conjunto e esforço partilhado de promoPOR Tiago Macena Produtor convidado Jornal de Notícias POLÍTICA 6 de fevreiro de 2018 www.jn.pt 17 ção! Quer ao nível institucional - o exemplo maior é a Viniportugal, que atua como embaixadora pelo Mundo fora em representação dos vinhos portugueses -, bem como ao nível dos produtores, havendo aqui, felizmente, muitos bons exemplos.

Permitam-me destacar um exemplo recente, de simplicidade e eficácia tranquila, a que assisti no evento "Muxagat & Friends". Quando a Mêda, no interior do país, foi um centro de referência, de partilha e mostra do que múltiplos pequenos projetos de várias regiões, de enorme qualidade, são capazes de fazer juntos. Bem sei que é uma frase batida, mas a união faz a força!

Muxagat | Branco | 2016

O primeiro vinho de que vos falo vem do Douro Superior: o Vinho Branco Muxagat 2016. Atesta a riqueza do lote, dado ser a soma de várias castas nacionais. Destaco a sua complexa riqueza aromática e a inebriante mistura de aromas maduros e notas frescas. Uma vivacidade incrível na boca, dada por uma frescura ácida, que a altitude (500 m) dá a este branco.

Anselmo Mendes Beira Interior | Branco |2017

Desviando-me, rumo a sul e à Beira Interior, sugiro outro vinho branco de lote, o Vinho Branco Anselmo Mendes Beira Interior 2017. Lote das castas Síria e Fonte de Cal, bem como um lote de técnicas - misturando vinho de inox e de barrica. Resulta num vinho fresco, elegante e preciso, com as castas brancas emblemáticas da região.

Todos os domingos, na edição impressa, o JN dá-lhe sugestões de vinhos.