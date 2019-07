Vinhos: Uma reflexão sobre o Douro

Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um branco e um tinto que refletem o inesgotável potencial desta região

Descrever um vinho incita sempre a uma reflexão. Sobre a essência de toda uma região que lhe dá colo desde a nascença, as paisagens que o viram tomar forma, o profundo respeito pelas particularidades do clima e do solo que lhe traçam a personalidade. Um vinho, na sua verdadeira forma de ser e estar, deve espelhar o encontro de heranças e linhagens que se estendem no tempo, deixando-se guiar pelos toques de quem ambiciona revelar o melhor de técnicas seculares. No trabalho de um enólogo pesa a responsabilidade de levar às mesas do Mundo os símbolos incontornáveis do nosso país, mas também a segurança numa qualidade explícita e persistente.

Por Rita Marques, Produtora convidada

A região do Douro é para mim um lar, o pedaço de terra a que escolhi dedicar toda a minha vida e os saberes que aprendi com o mundo. E é com a confiança nos vinhos de tradição que o convido a experienciar os sabores magníficos de dois vinhos que refletem o inesgotável potencial do Douro.

Fagote Reserva | Branco | 2017

De cor amarelo-esverdeado, o que faz brilhar este branco é o perfume fresco desenhado pelo perfil mineral que reina no conjunto. As castas malvasia fina, rabigato e viosinho são ainda responsáveis pela fruta de propriedades tropicais e citrinas, que contribuem para um bom corpo e uma acidez que assegura a boa duração do vinho. Ideal para as épocas mais quentes, é um vinho despretensioso e muito versátil.

Quanta Terra Inteiro | Tinto | 2008

O Inteiro é um vinho especial, cuja missão me é familiar. Explorar as potencialidades da região e os seus múltiplos microterroires pode ser um desafio, mas que compensa no conjunto final. Neste vinho sentem-se aromas mais complexos, característicos do Douro, que ligam o lado mineral com especiarias e leves arranjos balsâmicos. Os taninos maduros também trazem uma extraordinária acidez, conferindo uma grande concentração a toda a estrutura. É um tinto que pode (e deve) esperar antes de ser apreciado na tua totalidade.

Todos os domingos, na edição impressa, o JN faz sugestões de vinhos