Violinista Tamila Kharambura ao vivo na redação do Jornal de Notícias

Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A violinista Tamila Kharambura vai atuar ao vivo na redação do JN esta quinta-feira. O concerto tem transmissão em direto nos redes sociais Facebook e Instagram a partir das 15.30 horas.

Tamila Kharambura nasceu em Lviv, na Ucrânia, em 1990, no seio de uma família de músicos. A violinista fala português e é professora convidada de violino na Escola Superior de Música de Lisboa.

Participa no Estado da Nação, evento com a chancela da Casa da Música do Porto, ao dispor do público até ao próximo dia 12 de junho.

Este ciclo Estado da Nação é uma montra para o público conhecer compositores portugueses atuais de grande prestígio. A iniciativa aposta não só em estreias, mas também na reintrepertação de música contemporânea. Inicia-se pela primeira vez com um recital a solo, pelo clarinetista Frederic Cardoso, em que todas as obras apresentadas são estreias mundiais e cruzam a sonoridade do instrumento com a electrónica. As estreias estão presentes também nos concertos da Orquestra Sinfónica e da Orquestra Jazz de Matosinhos, enquanto o Quarteto de Cordas de Matosinhos apresenta três quartetos que marcam a produção portuguesa contemporânea para este formato.

Tamila Kharambura estará no Estado da Nação no sábado, na sala Suggia, pelas 18 horas. Antes passa pelo JN.