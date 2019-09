Viver da escrita num país com escassez de leitores

Sérgio Almeida Hoje às 13:50 Facebook

Alcançaram o que para a esmagadora maioria dos escritores portugueses é uma utopia, mas recusam cenários idílicos e falam do espetro da instabilidade e também da necessidade de disciplina férrea como sinónimos do seu trabalho. Álvaro Magalhães, Bruno Vieira Amaral e Raul Minh'Alma são três dos pouquíssimos escritores profissionais num mercado editorial que se encontra em queda há vários anos.

Da lista não faz parte o mais popular autor nacional dos últimos anos. Apesar de poder viver confortavelmente dos direitos de autor obtidos pela venda dos seus livros, tanto em Portugal como noutros países, José Rodrigues dos Santos continua a exercer a profissão de jornalista da RTP.

Decisão em sentido contrário tomou, em 2016, Bruno Vieira Amaral. Um ano depois de ter vencido o Prémio Saramago com o seu primeiro romance, "As primeiras coisas", sentiu necessidade de agarrar-se "a outros projetos" e abandonou, aos 38 anos, o cargo de assessor editorial do Grupo Bertrand-Círculo.