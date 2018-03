Vozes da Rádio em miniconcerto a partir da redação do JN

Joana Soares Hoje às 10:30 Facebook

O quinteto que compõe As Vozes da Rádio atua por volta das 15.30 horas na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Os Vozes da Rádio estão de volta, com o capítulo dois das "Canções do Homem Comum", cujo primeiro volume foi editado em 2016.

O quinteto, conhecido por cantar "a capella", regressa este ano com o seu 11.º álbum: "Canções do Homem Comum Vol.II". Com uma carreira de 27 anos, as Vozes da Rádio apresentam o single de estreia "Vais Dançar", a 16 de abril. Esta canção leva quem a ouve até aos anos 60 e a um pequeno aparelho da altura, um "stylophone" - pequeno sintetizador de mão que se toca com uma caneta.

O "Canções do Homem Comum Vol.II" é descrito pelo grupo como o mais arrojado da sua carreira. O grupo canta vários estilos musicais no seu original registo a capella.

Começam esta quinta-feira uma digressão nacional na redação do JN. A 17 de março têm concerto agendado no teatro Messias, na Mealhada. Daí partem para Caminha, Entroncamento, Porto, Peso da Régua, Arcos de Valdevez e Póvoa de Varzim.