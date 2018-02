Wizkid, Mundo Segundo e Piruka no Meo Sudoeste

Ana Rita Neto Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Wizkid, Mundo Segundo & Sam the Kid e Piruka são os novos nomes confirmados para subir ao Palco Meo, na 22.ª edição do Meo Sudoeste.

Wizkid atua a 9 de agosto e leva ao palco o último álbum, "Sounds from the other side", editado em 2017, com sonoridades de afrobeat, r&b, dancehall e reggae. Os temas "African bad gyal", que canta com Chris Brown, e "Come Closer", com Drake, são alguns dos sucessos do artista.

Já Piruka sobe ao Palco Meo a 8 de agosto, o primeiro dia do festival. Com um rap cru e sem artifícios, o artista leva ao festival alguns dos seus maiores êxitos, como "Se não acordar amanhã" e "Vim para ficar".

No dia 10 de agosto, último dia do festival, é a vez de Mundo Segundo & Sam the Kid passarem pelo Palco Meo. A parceria entre os rappers já dura há muitos anos. Mundo Segundo é o líder do grupo Dealema, que têm alguns dos melhores temas de hip-hop nacional. Já Sam The Kid é sinónimo de hip-hop em português e tem discos como "Sobretudo", "Beats Vol. 1:Amor" ou "Praticamente", que são clássicos da música portuguesa.

O Meo Sudoeste decorre de 8 a 11 de agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. Até 31 de março, os bilhetes diários custam 50 euros e os passes 105 euros. De 1 de abril a 31 de julho os diários passarão a custar 55 euros e os passes 115 euros. A partir de dia 1 de agosto, o valor do passe volta a subir para 120 euros.