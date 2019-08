Wu Tiao Ren ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:50 Facebook

O quarteto chinês Wu Tiao Ren vai estar no estúdio do Jornal de Notícias. O concerto pode ser acompanhado em direto no Instagram e no Facebook do jornal, esta sexta-feira, a partir das 15.30 horas.

A banda chinesa Wu Tiao Ren é considerada uma das mais interessantes da atualidade na China continental e conta com uma legião de fiéis seguidores. Para a digressão em Portugal, os Wu Tiao Ren prometem trazer alguns temas "inéditos", nunca revelados ao público, juntamente com outros "já conhecidos".

As suas composições versam sobre as vidas de marginais na China: um voyeur solteirão que passa horas a ver operárias a entrar e sair de fábricas, um ciclista que passeia um porco, um vendedor no mercado negro, um jovem revolucionário de Haifeng assassinado por Chiang Kai-shek em 1929.

Marcado pela influência da ópera local e canções de pescadores, a sonoridade desta banda chinesa incorpora ainda gravações das ruas da cidade, buzinas de autocarros, ruídos de motorizadas e encenações de discussões entre vizinhos. "As canções devem muito ao folk rock dos compatriotas das grandes metrópoles do Norte, dominantes na cena underground chinesa.

É através do festival cultural de Macau "This is My City" que a banda da China Continental Wu Tiao Ren estará numa digressão do norte ao sul de Portugal. Este passeio de concertos começa esta sexta-feira na Casa Da Música, no Porto, pelas 22 horas. Entre os vários locais onde a banda vai atuar, incluem-se ainda o Musicbox, em Lisboa, e o Salão Brasil, em Coimbra.

A digressão continua por Leiria, onde a banda fará uma residência artística em parceria com a editora discográfica Omnichord Records.

A digressão termina em Montemor-o-Novo, nas Oficinas do Convento, a 8 de setembro.