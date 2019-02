Yto Barrada mostra memórias afetivas na Gulbenkian

Ana Vitória Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma exposição da artista franco-marroquina Yto Barrada, que cruza o trabalho da etnóloga francesa Thérèse Rivière (1901-1970) com narrativas pessoais, abre ao público sexta-feira (8 de fevereiro) na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Sob o título "Moi je suis la langue et vous êtes les dents" ("Eu sou a língua e vós os dentes"), inspirado num excerto de um dos cadernos de anotações de Thérèse Rivière, que estudou o povo berbere Chaouias nas montanhas do Aurès, na Argélia, entre 1934 e 1936, a exposição sob o legado colonial, entrelaça narrativas familiares, num vaivém constante entre as memórias coletivas e as individuais.

O título da mostra, como adiantou a curadora Rita Fabiana, foi retirado de um apontamento sobre magia encontrado num dos muitos cadernos de apontamentos da etnóloga francesa e nos quais a artista marroquina se inspirou.

"A frase em questão, dita por uma anciã berbere aos homens da família, significa que ela detém a língua e, portanto, tem o poder, enquanto os dentes surgem como uma referência ao ato de resistência, conceitos associados à violência colonial e à transformação", explicou.

Na década de 1930, a etnóloga francesa Thérèse Rivière, rumou à Argélia, às montanhas do Aurès, para estudar a etnia berbere Chaouis. Foi recolhendo muitos objetos e imagens de suas missões no norte de África, região que lhe era muito querida. Contudo, o destino de Therése Rivière foi marcado por uma trágica circunstância. Passou os últimos 20 anos da sua vida internada em hospitais psiquiátricos acabando o seu trabalho por ser votado ao esquecimento.

Como refere a curadora da mostra, "ao reapropriar-se e re-executar as mesmas práticas de Thérèse Rivière, Yto Barrada lembra-nos que a identidade é composta não apenas de como se vê, mas também do que é assimilado pelo olhar externo de terceiros. Ao incorporar o seu olhar externo nas imagens de brinquedos e placas educacionais acumuladas pela etnóloga francesa durante o período colonial de Marrocos, acaba por a inscrever seu território artístico".

Ainda antes de entrar na sala onde está exposta a maioria das peças desta mostra, uma sequência de fotogramas sem título, que fazem parte da série "Bombons", surge como homenagem à artista plástica portuguesa Lourdes Castro e às suas colagens de pratas de bombons, de 1965.

Para este trabalho, Yto fotografou as pratas dos bombons que comeu instantes antes, numa simbologia que, como explicou Rita Fabiana, "pretende traduzir a ideia de ir comendo e engolindo os bombons, e deixando as pratas que os embrulhavam, fixadas na imagem como vazios".

Outra peça "sem título" é composta por um conjunto de slides, com imagens dos objetos recolhidos por Thérèse Rivière - que inclui fotografias, desenhos, cadernos de notas ou objetos etnográficos -, que estavam votados ao esquecimento e que Yto Barradas quis resgatar. A mostra inclui ainda duas fotografias em grande formato pertencentes à série "The telephone books".

"Estas são imagens ampliadas das folhas de pequeninos cadernos de telefone da minha avó materna. Ela era analfabeta e, por isso mesmo, criou códigos e um sistema gráfico, (desenhados nas folhas a lápis), para identificar os contactos familiares", explicou a artista que marcou presença, esta quinta-feira, na visita guiada aos jornalistas. "Estes caderninhos foram a única coisa que herdei da minha avó", afirmou.

Yto Barrada demora-se particularmente na descrição do filme "Hand-me-downs", que remete para as roupas que passam de irmãos para irmãos, sendo que aqui a ideia, sublinhou, "é a de passar de geração para geração as histórias familiares". O filme, de 14 minutos, conta a história da sua família no feminino, narrada pela própria Yto, a partir do relato biográfico da mãe, desde o seu nascimento em Marrocos até à sua juventude em Paris. "Inspirei-me nas histórias que sempre ouvi a minha mãe contar", revelou.

O espaço expositivo engloba ainda um conjunto de blocos brancos, a lembrarem um jogo de construção, no qual Yto Barrada volta a homenagear Thérèse e simultaneamente a resistência poética. "A dimensão que mais me interessa em Thérèse é a feminista e de etnógrafa. Poucas mulheres foram tão longe como ela só porque eram mulheres", afirmou.

O roteiro expositivo termina com um filme de cerca de meia hora, que é um relato biográfico da mãe de Yto Barrada nos seus anos de estudante socialista, durante uma viagem de descoberta pessoal pelos Estados Unidos da América. O filme é animado por brinquedos escolares Montessori e símbolos gramaticais - que lembram a simbologia de sua avó - que deslizam pela tela enquanto as reflexões da sua mãe ressaltam a volatilidade política da época.

"Os moradores viam-me como uma mulher branca com pessoas negras e queriam assustar-me", ouve-se uma voz feminina dizer enquanto, na imagem, um cordão colorido passa por um círculo de papel perfurado com buracos na borda. "Eu não vou deixar minha pele nos Estados Unidos", declara a voz.

A exposição vai estar patente no Espaço Projeto do edifício da Coleção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Centro de Arte Moderna) até ao dia 6 de maio. Como adiantou a diretora do Museu, Penélope Curtis, "esta exposição marca a abertura de um ciclo com três artistas de geografias distintas, com trabalhos ancorados na história e no legado do colonialismo e nos processos de descolonização das narrativas, dos saberes e da imaginação".