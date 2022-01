"Intimidade indecente" fala do Mundo todo

Catarina Ferreira Hoje às 11:50 Facebook

Uma história clássica de des(amor) contada por Marcos Caruso e Eliane Giardini.

Os atores brasileiros Eliane Giardini e Marcos Caruso têm ambos 69 anos, mas entram na casa dos portugueses há tantas décadas que é como se fossem atemporais. Com arranque em Lisboa a partir de hoje, e durante dois meses, sobem a seis palcos do país com a peça "Intimidade indecente".

"A obra é um clássico sobre o amor e as relações duradouras de um casal, mesmo quando decide viver separado. Com o decorrer das décadas percebe que há um retorno", conta ao JN Marcos Caruso.