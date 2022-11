Investigação cria base de dados e identifica 12 mil músicos em Portugal de 1750 a 1985

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma investigação inédita, coordenada pelo musicólogo Rui Vieira Nery, identificou em Portugal cerca de 12.000 músicos profissionais, entre 1750 e 1985, e deu origem a uma base de dados, que é apresentada no sábado, no Estoril, distrito de Lisboa.

Resultado do projeto "Profmus", do Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música, da Universidade Nova de Lisboa, que associou ainda 23 investigadores e bolseiros do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC) e do Instituto Superior Técnico, a base de dados sobre estes 12.000 músicos será apresentada na Casa Verdades de Faria-Museu da Música Portuguesa, a partir das 16 horas de sábado, a par do anúncio de dois livros, publicados no contexto da investigação.

Esta centrou-se em associações de músicos como Irmandade de Santa Cecília, Montepio Filarmónico, Associação de Música 24 de Junho, Sindicato Nacional de Músicos e Sindicato de Músicos, disse à agência Lusa o investigador Tiago Manuel da Hora, que participou no projeto.

PUB

Estão "abrangidos músicos de todas as áreas, mas a recolha teve como enfoque músicos que se encontravam inscritos nas associações oficializadas de músicos profissionais. É muita gente, mas mesmo assim não é toda a gente", disse Tiago Manuel da Hora, referindo que a base de dados inclui músicos menores de idade, pois até à década de 1980, para se exercer a atividade de músico, mesmo em bares noturnos ou romarias, tinha de se estar registado numa associação de classe.

"A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia [em 1985] vai fazer com que esta situação esmoreça", referiu.

Estas associações, "desde finais do século XVIII, até, pelo menos ao final do Estado Novo [em 1974], têm uma ação protecionista, como foi possível verificar pelos investigadores. Esse caráter mais protetor das associações, em alguns momentos [demonstra-se] até mais monopolístico, pois às vezes as associações estão articuladas entre elas, associadas ao mesmo conjunto de músicos e diretores, como uma forma de controlo e de exercer poder também".

Há casos de "músicos filiados nessas associações que procuram novos modelos e fugir a este caráter mais protecionista da classe; vê-se até, uma concorrência dentro das próprias associações, o que vai deixar de acontecer com o regime democrático [após o 25 de Abril de 1974], pois na década de 1980 deixa de ser obrigatória a carteira profissional, documento [antes indispensável] para o músico exercer a sua atividade".

Estas associações "tinham um caráter muito vigilante", disse o investigador à agência Lusa, citando a Associação de Professores de Música de Lisboa, criada em 1893, mas com antecedentes anteriores.

Esta foi a primeira associação da classe, no âmbito dos músicos profissionais. Os seus sócios tinham de trabalhar quase em exclusividade para a associação, que detinha uma orquestra, e, por qualquer serviço por fora, era dada uma comissão a esta associação".

A pesquisa mostrou tratar-se de uma situação comum a outras organizações congéneres.

Tiago da Hora referiu que muitas vezes os músicos organizavam eles próprios orquestras para os teatros, que iriam contratar as associações. "Há assim uma espécie de concorrência às associações que é feita pelos próprios músicos", o que vai deixar de acontecer com o surgimento do Sindicato Nacional dos Músicos, em 1933.

"No século XIX há muitas tensões, há até músicos que tentam criar outras associações", referiu.

A base de dados em formato 'Wikidata' vai estar disponível 'online', ao público, e será "a primeira base em Portugal", desta tipologia, sobre músicos profissionais.

"Este formato permite uma grande interligação com outras plataformas, nomeadamente no domínio da música, e a possibilidade de poder ser complementada", garantiu Tiago Manuel da Hora.

Esta investigação, garantiu, dá uma visão "de uma camada que até agora tinha sido muito pouco estudada", e vai permitir "um maior conhecimento do fazer música em Portugal".

No sábado também, no âmbito da apresentação desta investigação, vão ser igualmente anunciados dois livros a publicar, em data a definir: "Fin Qui Ho Parlato: a condição profissional dos músicos na Lisboa oitocentista e outros ensaios", de Francesco Esposito (1964-2020), "um dos principais mentores deste projeto", e "A Música como Profissão: percursos, estatuto e associativismo musical em Portugal (1750-1985)", com prefácio de Rui Vieira Nery, numa edição de Cristina Fernandes, Manuel Deniz Silva e Tiago Manuel da Hora.

Sobre "A Música como Profissão", Tiago da Hora disse que a primeira parte é dedicada à história do associativismo em Portugal e, a segunda, inclui diferentes artigos de vários investigadores que se articulam com questões de trabalho, estatuto dos músicos, relação entre os músicos portugueses e os estrangeiros, famílias de músicos, estudos de género e outros estudos de caso. E deu como exemplo, "um artigo de Vieira Nery sobre a profissionalização no fado e as repercussões que isso teve no género e a forma como os fadistas, enquanto profissionais, intervieram".