Iron Maiden regressam a Portugal

Após uma primeira etapa de concertos que incluiu uma Altice Arena esgotada em 2018, os Iron Maiden regressam à Europa para a despedida da "Tour Legacy Of The Beast", que inclui novamente Portugal, mas desta vez no Estádio Nacional, em Lisboa, a 23 de julho.

Desde o arranque da digressão em 2018, os Iron Maiden já visitaram 39 países em todo o mundo, tocando para quase dois milhões de fãs, incluindo recentemente uma multidão de 100 mil pessoas no lendário festival Rock In Rio, no Brasil.



Os Within Temptation são os convidados especiais deste espetáculo, que na primeira parte conta com a atuação dos Airbourne .

Este será o primeiro concerto de estádio da banda em Portugal. Os bilhetes estarão em pré-venda exclusiva na Fnac, a partir de dia 12 de novembro, às 10 horas.