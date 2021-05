Isabel Pires de Lima na lista de júri do Prémio Fernando Távora

JN Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A professora emérita da Universidade do Porto e vice-presidente da Fundação de Serralves junta-se ao júri, que irá decidir qual o próximo Prémio Fernando Távora. O galardão visa distinguir projetos de viagem de investigação com uma bolsa de seis mil euros.

As candidaturas decorrem até 30 de julho. Esta é a 17.ª edição do galardão que homenageia Fernando Távora, célebre arquiteto portuense que promovia o contacto com outras culturas e territórios para a produção da arquitetura contemporânea. A iniciativa é organizada pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRN).

Ao nome de Isabel Pires de Lima juntam-se várias personalidades da arquitetura portuguesa (e não só) como Bruno Baldaia, vice-presidente da OASRN; a economista Maria Luísa Tavares; Távora Pereira Coutinho, neta de Fernando Távora; o arquiteto José Bernardo Távora, filho de Fernando Távora; e o arquiteto Luís Berrance, representante da Casa da Arquitetura e da Câmara Municipal de Matosinhos.

O regulamento deste ano do galardão vai ter em conta as restrições da pandemia da covid-19, que retardaram a concretização dos projetos de investigação premiados nas duas edições anteriores.

O "ajustamento dos critérios de seleção para estabelecer mais equilíbrio entre as vertentes da disciplina e da investigação ou o regresso ao formato de duas cerimónias anuais" são outras das alterações destacadas por Conceição Melo, presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos.

Os vencedores da 17.ª edição do Prémio Fernando Távora vão receber uma bolsa de seis mil euros para concretizar os projetos de investigação além-fronteiras.