Isabel Rio Novo: "A morte é o maior tabu do nosso tempo"

Sérgio Almeida Hoje às 11:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Galardoado com o Prémio Literário João Gaspar Simões, "Madalena", o novo livro de Isabel Rio Novo, é uma reflexão ficcional sobre a doença, a família e a identidade que teve como um dos pontos de partida um cancro que a autora enfrentou há uma década.

A partir do quotidiano de uma professora que enfrenta um tumor maligno e de uma remota parente cuja lenda controversa atravessou gerações, Isabel Rio Novo escreveu o seu romance "Madalena", galardoado com o Prémio João Gaspar Simões.

Por muito tentadora que seja uma leitura autobiográfica deste livro, gostava, enquanto autora, que se visse além disso?

Sim. Como tive cancro e nunca o escondi, é legítimo que os leitores pensem que o livro é autobiográfico, mas basta lerem a história até ao fim para não tirarmos essa conclusão. Não posso negar que a vivência do durante e pós doença foi das experiências mais marcantes da minha vida. Por isso, qualquer pessoa compreende que, enquanto escritora, faça dela matéria de escrita. Ao conter memórias das minhas próprias vivências, o livro absorve muitas histórias de cancro à minha volta, de familiares ou amigos, com as histórias mais diversas. A doença habilitou-me a compreender melhor certas dimensões do que significa passar por esta situação.