Isaltino Morais diz que NOS Alive não se realiza este ano

O autarca de Oeiras disse que o festival de verão não se realiza este ano devido à pandemia por covid-19. Mas a organização quer que a decisão seja do governo.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, disse, esta terça-feira, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que o festival NOS Alive não tem lugar, este ano, no município. Ainda assim, e de acordo com o que a Rádio Renascença avançou esta tarde, Isaltino acrescentou que é preciso continuar a programar outros eventos, mesmo que persista a pandemia de covid-19.

"Tem de se continuar a programar e a trabalhar, mas naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar. Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o Alive não se vai realizar este ano", afirmou o autarca.

O festival de música está agendado para o Passeio Marítimo de Algés, de 8 a 11 de julho. Faltam pouco mais de dois meses, já há baixas no cartaz e mantêm-se a dúvida sobre o festival.

Entretanto, em declarações ao Observador, a organização do festival, a empresa Everything Is New, remete a decisão final sobre a realização do NOS Alive para o Conselho de Ministros que se vai realizar amanhã, quinta-feira.