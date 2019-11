Isaura traz "Agosto" e "Memória" esta quarta-feira à redação do JN

Hoje às 09:47 Facebook

Isaura chega esta quarta-feira à redação do JN com o novo EP, "Agosto", o primeiro totalmente em português, na bagagem. O miniconcerto, que inclui uma performance teatral, será transmitido em direto no site e no Facebook do "Jornal de Notícias", ao final da manhã.

Celebrizada pela vitória no Festival da Canção 2018 com o tema "Jardim", que compôs e escreveu para a voz de Cláudia Pascoal, Isaura segue viagem e aventura-se na língua de Camões, após o lançamento do álbum de estreia "Human", em junho de 2018. O curta duração da cantora e compositora lançado este mês conta com a colaboração de Luísa Sobral, dos Salto e de Ivandro, o que leva Isaura a experimentar novas sonoridades.

À redação do "Jornal de Notícias", a artista traz um cheirinho de "Agosto", mas também uma mostra de "Memória, por Isaura", iniciativa com que trabalha os diferentes tipos de memória (a sensorial, a curto prazo e a longo prazo) junto do público sénior. Este projeto gerontológico, desenvolvido pela Betweien em parceria com a cantora portuguesa, inclui um livro, uma performance teatral e temas musicados por Isaura, que têm como ponto de partida o conteúdo do livro.