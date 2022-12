Islândia recebe Prémios do Cinema Europeu

João Antunes Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Animação portuguesa "Ice Merchants", da autoria de João Gonzalez, é uma das candidatas na categoria de melhor curta-metragem nos Prémios do Cinema Europeu, que se iniciam nesta sexta-feira em Reiquiavique, na Islândia.

Fundada em 1988 por Ingmar Bergman e com sede atualmente situada em Berlim, a Academia Europeia de Cinema tem como atividade mais visível a entrega, no final de cada ano, dos Prémios do Cinema Europeu, normalmente considerados como os Oscars do velho continente.

Este ano a cerimónia realiza-se na capital da Islândia, e há um português, o portuense João Gonzalez, candidato a trazer para o nosso país o prémio de melhor curta-metragem, com a fabulosa animação "Ice Merchants".

PUB

O filme, escrito, realizado e animado por João Gonzalez, que estará presente na cerimónia com o seu produtor, Bruno Caetano, é uma autêntica joia de desenho, de criatividade, de humanismo e sensibilidade poética, embalado por uma fabulosa banda sonora.

Os "Ice Merchants" do filme são um pai e um filho, numa história também de transmissão, que todos os dias descem em paraquedas da casa onde vivem, no alto de uma montanha, para virem à aldeia cá em baixo vender o gelo que produzem.

Com estreia mundial na exigente Semana da Crítica de Cannes, de onde saiu com o Prémio de Melhor Curta-Metragem, o filme chega aqui com 90 seleções em festivais e 38 prémios, entre os quais nove que o qualificam como pré-candidato ao Óscar de animação.

Mostrando a vitalidade e a internacionalização do cinema de animação português, há ainda a considerar a participação nacional, através da Ocidental Filmes de Luís Correia, na longa-metragem "Proibido a Cães e Italianos", de Alain Ughetto, nomeado para o prémio de melhor filme europeu de animação.

Ao aterrar na Islândia parece estarmos a chegar a um outro planeta, recebidos por uma paisagem lunar e por um povo, uma cultura, uma gastronomia e uma linguagem tão distantes como o país é também distante do resto da Europa.

Todos se lembrarão da erupção vulcânica no país, que afetou o tráfego aéreo de toda a Europa. Exemplo da atividade vulcânica desta imensa ilha do norte da Europa, o país alberga a Lagoa Azul, hidromineral e geotérmica e a chamada Sky Lagoon, considerada uma das 25 grandes atrações naturais do mundo, permite banhos noturnos nas suas águas quentes, em contraste com as temperaturas quase sempre negativas nesta altura do ano, quando o sol nasce por volta das onze da manhã e desaparece pouco depois das três da tarde.

A capital, Reiquiavique, situada no litoral oeste da ilha, tem como grandes atrações os museus que nos contam o passado viking do território, uma monumental igreja construída em pedra e uma cúpula em vidro giratória que oferece uma vista abrangente do mar e das montanhas próximas.

A Harpa, a impressionante sala onde a cerimónia decorrerá, ao fim da tarde de amanhã, sábado dia 10, é outro dos locais mais conhecidos de uma cidade onde uma grande parte das habitações, no seu colorido e na sua arquitetura, parecem ter sido montadas como aqueles móveis que se compram numa conhecida cadeia também ela nórdica.

Amanhã à noite, um deste cinco títulos será considerado o melhor filme europeu do ano: "Alcarrás", da espanhola Carla Simón, "Close", do belga Lukas Dhont, "Corsage", da austríaca Marie Kreutzer, "Holy Spider", do iraniano Ali Abbasi, filmado na Jordânia mas com financiamento maioritário europeu, e "Triângulo da Tristeza", do sueco Rubem Ostlund.

"Ninguém nos falou sobre o passado"

Numa espécie de antecipação dos eventos associados à entrega dos prémios, a Academia de Cinema Europeu propôs uma projeção de "Anos de Chumbo", de Margarethe von Trotta, com a presença da realizadora, um dos nomes mais importantes do movimento do cinema alemão surgido na década de 1970.

Um dos seus primeiros filmes, realizado em 1981, "Anos de Chumbo" baseia-se em factos verídicos e conta a história de duas irmãs, um das quais, pertencente à organização armada dos Baader-Meinhof, se terá suicidado na prisão. O filme relata sobretudo a busca da irmã sobrevivente para determinar as reais circunstâncias da morte.

Presente na sala, a realizadora explicou o que, na altura, a motivou a fazer este filme. "Eu conheci a irmã. O filme é mais sobre a irmã do que sobre estes chamados terroristas. Na Alemanha este grupo do Baader-Meinhoff foi sempre chamado de terrorista. Mas eu não estou muito de acordo com esta expressão", disse a cineasta.

A história verídica passou-se num período muito específico da história alemã do século XX. "Eu compreendia de onde este grupo vinha. Eram quase todos filhos de antigos nazis. Depois de 1968 houve uma grande revolta na juventude, que finalmente compreendeu o seu passado, que na década de 1950 lhe era ocultado. Foram os chamados anos de chumbo".

A realizadora é também um fruto dessa época, como explicou. "Eu nasci durante a guerra. Sabíamos que alguma coisa de terrível se tinha passado, mas na escola não se falava disso. Tínhamos a impressão de viver num período de cegueira. Estas duas irmãs viveram como eu vivi nos anos de 1950 e, de um momento para o outro, descobriram o passado recente do nosso país."

Sempre muito bem humorada e disponível para a interação com o público presente - "o filme envelheceu melhor do que eu", disse num certo momento a já octogenária von Trotta - a realizadora confessou qual a sua posição política à época: "Estas duas irmãs representaram duas formas diferentes de resistir. O grupo Baader-Meinhoff escolheu a via da violência, outras pessoas escolheram uma via mais longa, institucional, de libertar a sociedade, de uma forma não violenta. Eu estava mais deste lado, também."