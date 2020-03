Isto não está para rir, mas precisamos de humoristas

Miguel Conde Coutinho Hoje às 16:19 Facebook

Comediantes ajudam a lidar com a ansiedade e até a pandemia pode ter uma perspetiva cómica.

"Tu gostas de caminhar sozinho; eu também. Por isso, podemos caminhar juntos". É uma graça que parece ter sido feita para estes dias de isolamento, mas não era seguramente sobre isso que Schopenhauer (1788-1860) refletia, quando recorreu a essa piada para formular uma teoria filosófica que fundamentasse racionalmente o humor. Não foi o único (Platão não era fã do riso) e não faltam tratados, na filosofia ou na antropologia, para tentar explicar a estranha contração de pelo menos 15 músculos faciais e a libertação sonora que alicerçam uma gargalhada.

Os tempos não estão para nos rirmos, mas é de humoristas que precisamos para que a tensão se desfaça um pouco, mesmo que seja um pouco de cada vez. "O humor é a perspetiva risível da vida e tudo na vida tem uma perpetiva risível", lembra Maria Rueff - que começou na "Antena 1" o programa "Estado de emergência" - , ao JN. Se há humor no Velho Testamento, tão preenchido de histórias dramáticas (Sara riu e sabia que outros se iriam rir quando soubessem que, já muito idosa, deu à luz Isaac), não há crime algum em recorrer à comédia para lidar com as dificuldades do quotidiano.

Mesmo que tenha só "um efeito placebo", assim o apelida Herman José, que apesar de tudo reconhece que o seu humor ajuda "as pessoas a ficarem mais felizes durante uns tempos". Ainda que, nota, o "verdadeiro milagre será médico. Tudo o resto são fogos-fátuos de alívio, mas que não resolvem nada".

Herman é dos clássicos portugueses que tem aproveitado o Instagram para um renascimento. Um exemplo para outros cómicos nacionais, agora a lidarem com dificuldades provocadas pelo cancelamento de espetáculos, e que se vão estendendo às redes sociais. Bruno Nogueira, por exemplo, tem realizados diretos no Instagram, em que convida figuras conhecidas para conversar. Tem tido milhares de espetadores.

atualidade monotemática

Joana Marques também não presume o seu trabalho como uma missão socialmente fundamental. Importantes são as outras profissões que garantem os serviços essenciais. Mas o humor é um escape para a ansiedade. E ajuda "as pessoas a passarem o tempo".

A comédia de uma humorista como Joana Marques, que vive do aproveitamento do caudal informativo e que se desdobra pelas manhãs da Renascença com a rubrica "Extremamente desagradável", pelo programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC (Agora na versão "Isto é gozar com quem teletrabalha") e ainda pelas crónicas dominicais no JN (ler na página 36), não tem uma tarefa fácil de cumprir.

A atualidade é monotemática e a capacidade criativa está em risco de se ir esboroando. Mas notícias têm surpreendido. Há acontecimentos paralelos, "todos os dias há alguém a falar e isso vai criando muito estímulo, muita coisa nova", nota, consciente da possibilidade de o assunto se esgotar: "A questão é saber quanto tempo isto vai durar e se as pessoas não vão ficar completamente saturadas disto."

Madre Teresa dos memes

Luís Rodrigues é o homem que cria provavelmente os mais partilhados (e engraçados) memes nacionais. São dele o cérebro e as mãos que dão vida ao "Insónias em carvão", página de fino humor e consistência assinaláveis. Tudo começou em 2013, com piadas sobre futebol, mas o futebol parou. "Isso obriga-me a pensar em novas coisas, para as quais não tinha tempo". "As pessoas pedem-me para continuar. Fico feliz com isso, mas não sinto que tenha uma missão especial. Não sou propriamente a Madre Teresa dos memes!".