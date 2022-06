Ivete Sangalo: "Amor do público já me faz sentir portuguesa"

Ivete Sangalo volta ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, no dia 19. Na 10.ª edição do evento em Portugal, artista brasileira traz o espetáculo "Tudo colorido", para afastar "a nuvem cinzenta" da pandemia.

Sempre que há o anúncio de uma nova edição do Rock in Rio, é quase dado adquirido que o nome de Ivete Sangalo vai constar do programa do Palco Mundo, como na edição que se realiza no Rio de Janeiro, como em Lisboa.

Do outro lado do Atlântico, a artista vai cumprir em setembro a sua 15.ª presença no festival criado por Roberto Medina, enquanto por cá atuará pela 10.ª vez já no próximo dia 19, com o mais recente espetáculo, "Tudo colorido".