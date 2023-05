Ivete Sangalo: "Voltar onde não atuo há anos dá um frio na barriga"

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:57 Facebook

Cantora brasileira Ivete Sangalo regressa ao Porto 12 anos depois. Dia 26 deste mês, na próxima sexta-feira, toca no festival Brasil Vibes Lisboa, e no dia 27, sábado, é cabeça de cartaz do North Festival, no Porto

A uma semana de completar 51 anos de idade e quando festeja 30 de carreira, o "furacão da Bahia" revela, em conversa com o Jornal de Notícias, que nunca se acostumou com o amor que recebe quando sobe a palco. Para Ivete Sangalo, nenhum espetáculo é apenas mais um. E não há concertos banais. "Ainda para mais nestas ocasiões que volto a atuar em lugares nos quais não me apresento há muitos anos".

É o caso do Porto. Mais de uma década depois, irá cantar de novo para a cidade que, confessa, nunca esqueceu. "Dá um frio na barriga, sinto a obrigação de dar um show especial para este público que ansiou durante tantos anos por me ver".