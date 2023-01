Ivo Canelas: "É extraordinário quando um texto toca tantas pessoas"

Ator volta a apresentar nos palcos de Lisboa e Coimbra "Todas as coisas maravilhosas", um monólogo que aborda a temática da saúde mental.

Depois de três temporadas esgotadas, Ivo Canelas volta a levar "Todas as coisas maravilhosas", de Duncan Macmillan, a Lisboa e a Coimbra. O monólogo, visto por mais de 15 mil espectadores, regressa ao Estúdio Time Out até dia 29 e segue para o Convento São Francisco a 4 e 5 de fevereiro.

No espetáculo, Canelas convida o público a "participar e recordar a importância de reconhecermos, e nos deslumbrarmos com as coisas que nos rodeiam", diz a sinopse. Em palco, não há tabus: temas como a depressão, a família e o amor são seguidos de forma quase imersiva, pelos olhos de uma criança que escreve, à medida que cresce, uma lista de razões para viver, tentando ajudar a mãe a recuperar de uma depressão.