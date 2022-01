J. Cole, A$AP Rocky e Future, os cabeças de cartaz do Rolling Loud Portugal 2022

Sara Magalhães Hoje às 13:13 Facebook

Organização do festival anunciou os nomes que compõe o cartaz da primeira edição portuguesa de um evento nascido nos Estados Unidos.

O festival Roling Loud apresenta-se como "o maior festival de hip-hop do mundo" e os artistas J. Cole, A$AP Rocky e Future são os cabeças de cartaz da edição de estreia do evento em Portugal. Após ser adiado durante dois anos devido à pandemia da covid-19, está agora marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho na Praia da Rocha, em Portimão.

Trata-se da estreia do festival americano não só em Portugal como também na Europa. Do cartaz também fazem parte nomes como os portugueses Lon3r Johny e Minguito, além AJ Tracey, Baby Santana, Bas, Da Baby, Don Toliver, Jack Harlow, Lil Baby, Lil Uzi Vert, Rae Sremmurd, Rico Nasty, Roddy Rich, Skepta, Allesha e Trippie Redd.

J. Cole estreia-se em Portugal a 6 de julho. Seguindo-se A$AP Rocky no dia 7, que já atuara no NOS Primavera Sound de 2018. No dia 8 é a vez de Future, que teve a sua estreia lusa no Super Bock Super Rock de 2017.

Rolling Loud Portugal é um evento para maiores de 18 anos. A pré-venda dos bilhetes começa esta sexta-feira, dia 28, pelas 10 horas, com venda geral a arrancar duas horas depois.