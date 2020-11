J. K. Rowling voltou aos livros infantis e pediu a crianças para ilustrá-lo

JN Hoje às 18:04 Facebook

"The Ickabog" é o mais recente livro da escritora J. K. Rowling e conta com dezenas de ilustrações de várias crianças. A ideia da escritora foi entreter os mais novos enquanto estão em período de confinamento.

Histórias para adormecer é o tema do novo livro da escritora e tem como objetivo ajudar as crianças durante o confinamento. J. K. Rowling abriu um concurso que permitiu o envio de desenhos realizados por milhares de crianças para fazerem parte do livro.

No total existiram 18 mil candidaturas de crianças do Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Índia, mas apenas 34 desenhos foram selecionados.

Evelyn, 9 anos, de Bristol foi uma das crianças que viu o seu desenho ser escolhido e confessou que estava "tão feliz" por ter a possibilidade de vê-lo impresso num livro. O lançamento do livro veio animar os dias: "Não podemos ver os nossos avós, é difícil, por isso, quando os capítulos chegaram fizeram-me sentir melhor", afirmou ao canal de televisão BBC.

Desde 2007, com o último livro da saga "Harry Potter", que Rowling não publicava um livro dedicado ao público infanto-juvenil. Na sua conta pessoal do Twitter, a escritora assegurou que irá doar todos os lucros do "The Ickabog" às instituições que estão a apoiar os mais atingidos pela pandemia da covid-19.