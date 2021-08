Sérgio Almeida Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Porque nem só dos dias se ocupam as sugestões artísticas que preenchem esta rubrica, aqui ficam cinco propostas com datas de chegada previstas já para as próximas semanas.

A segunda (e definitiva) morte de um escritor só acontece quando este deixa de ser reeditado e, por arrasto, lido. É por isso que as reedições são sempre um ato de resistência, assente, antes de mais, na recusa do esquecimento. Em setembro, a Dom Quixote faz chegar às livrarias novas edições de "Contos da Montanha" e "Novos Contos da Montanha", dois dos livros que ajudaram a firmar o nome de Miguel Torga no restrito rol de grandes narradores do século XX português. Mais do que uma apologia da ruralidade, o que se (pres)sente nestes contos é uma expressão exata dos sentimentos e das amplas matizes de que se reveste a humanidade, a partir de pequenas comunidades do interior de Portugal durante o Estado Novo.

Miguel Torga Foto: Direitos reservados

Pode uma máscara de Beethoven, encontrada por acaso num mercado de rua, mudar a vida de alguém? É esta a premissa que desencadeia a nova proposta dramatúrgica do Teatro Meridional, com estreia apontada para 8 de setembro, no Poço do Bispo, em Lisboa. Natália Luiza encena um texto escrito por Eric-Emmanuel Schmitt que procura "desencadear em cada uma das personagens uma jornada iniciática, levando-as ao confronto com dimensões, emoções e acontecimentos das suas próprias vidas, ensurdecidas consciente e inconscientemente como forma de ocultar mágoas e todo e qualquer sofrimento".

"Kiki van Beethoven" pelo Teatro Meridional Foto: Direitos reservados

Insubmisso e livre até ao fim, Artur do Cruzeiro Seixas legou-nos uma obra, nas artes plásticas e na poesia, que resiste a tentativas alheias de apropriação. Razões que tornam ainda mais premente a visita à derradeira exposição do artista, cuja inauguração no Porto (no espaço Atmosfera m) acontece já a 17 de setembro. Comissariada por Carlos Cabral Nunes, a exposição está integrada nas comemorações do centenário de um dos fundadores do movimento surrealista português e integra a instalação "100 nadas perfeitos", realizada pelo coletivo Borderlover, entre outras obras de homenagem.

PUB

Derradeira exposição de Cruzeiro Seixas passa pelo Porto em setembro e outubro Foto: Direitos reservados



A vontade que todos temos de regressar em força às salas de cinema sem os constrangimentos a que já nos habituámos é imensa. Ainda assim, quando o filme em causa marca a estreia na realização de alguém como Viggo Mortensen, vale bem a pena tolerarmos as obrigações exigidas. Já com estreia marcada para 2 de setembro, "Falling - Um Homem Só" é um drama sobre o envelhecimento e a necessidade de perdão que relata os problemas de uma família em lidar com a demência progressiva do seu patriarca.

A contenda entre Kanye West e Drake permanece acesa. O lançamento dos respetivos novos discos estava previsto para os primeiros dias de setembro, mas "Donda" acabou por ser divulgado - inadvertidamente, segundo West - nos últimos dias.

O ligeiro desfasamento temporal não vai impedir a comparação exaustiva entre ambos - não tanto pelo número de discos vendidos (cifra residual nos dias que correm), mas pela avaliação de todos os indicadores que compõem hoje o mercado, do número de 'views' ao de 'shazams.

Um avanço do novo disco de Drake já está disponível nas plataformas habituais.