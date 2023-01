"Já não há muitos artistas daquela época como a Patti Smith"

João Antunes Hoje às 10:08 Facebook

Realizadoras de documentário sobre a norte-americana falam do projeto ao JN

Já muito, e bem, se disse sobre Patti Smith, 76 anos de vida, mais de meio século de carreira, música, intérprete, poetisa, escritora, fotógrafa. O documentário "Patti Smith - Poeta do Rock", de Sophie Peyrard e Anne Cutaia revela-nos imagens em muitos casos inéditas ou pelo menos raras sobretudo dos primeiros anos da artista. Uma coisa é lê-la, o que é desde logo impressionante, pela sua lucidez, criatividade e independência, outra é vê-la, ainda tão jovem, a manifestar de forma tão clara e afirmativa a sua posição sobre a vida e sobre a arte. O documentário é o filme do mês da associação Zero em Comportamento e anda a fazer uma espécie de tournée pelo país, com lotações esgotadas. Estivemos a falar com as realizadoras.

Qual foi a participação, direta ou indireta, da Patti Smith neste projeto?

Sophie Peyrard (SP) - Ela não participou diretamente no documentário. Estivemos em contacto com o agente dela, mas não quis ser entrevistada. Trabalhámos exclusivamente a partir de imagens de arquivo.

Sabem se a Patti Smith já viu o filme?

Anne Cutaia (AC) - Não sabemos se ela viu o filme. Mas esperamos que o veja. Quando a contactámos, porque estava fora de questão avançar com o projeto sem lhe dizer, não facilitou o trabalho mas também não o bloqueou.

SP - Mas o agente dela viu o filme e ficou muito contente.

O que representa para as duas o trabalho e o legado da Patti Smith?

AC - Já era fã dela quando era adolescente. Descobri os discos dela no sótão da casa dos pais da minha melhor amiga, que tinham uma coleção incrível de discos em vinil. O meu primeiro choque foi desde logo a capa de "Horses". Quando ouvi o disco pela primeira vez mergulhei de imediato no universo dela.

Em que altura é que foi?

AC - Foi a meio da década de 1990, quando ela começou a publicar livros de poesia, acompanhadas por fotografias do Robert Mapplethorpe. Devorei tudo, estava também a começar a praticar o meu inglês. É uma artista que sempre me acompanhou.

Fazer o documentário foi então como que um sonho tornado realidade...

AC - Quando a Sophie me convidou para trabalhar com ela neste projeto, porque foi ela que o lançou em primeiro lugar, mergulhámos de forma mais prática e profunda na sua obra, em todos os seus períodos e tive a impressão de a redescobrir. Fiquei com uma ideia mais global desta artista, até pelo que outras pessoas já disseram sobre ela.

E no seu caso, Sophie?

SP - Para mim a Patti Smith está associada ao "Horses". É um período que gosto muito, Nova Iorque a meio dos anos de 1970. E pela minha cultura musical, se o posso dizer, sei que é uma referência para os Sonic Youth, entre outros. É alguém que esteve muito associada a movimentos underground. Depois li o "Just Kids", que adorei. Fazer este filme permitiu-me retraçar uma história mais global e descobrir a força da personagem.

Qual é a importância e o impacto atual da obra de Patti Smith?

AC - Já não há muitos artistas daquela época que continuem a praticar a sua obra com uma tal intensidade. Não é possível não apreciar o seu trabalho ou pelo menos não reconhecer a integridade do que ela faz. Foi também isso que nos seduziu nela, a vocação artística que tem e que ainda a anima, apesar da sua idade. Apesar de tudo o que lhe aconteceu, continua a ser íntegra na sua arte. E intransigente, o que é muito inspirador.

SP - Foi alguém que sonhou a sua vida e que conseguiu realizar o seu sonho. Não sei se há muita gente que possa dizer o mesmo, com a mesma força e a mesma integridade.

Como decorreu o processo de pesquisa de materiais? Há algumas imagens extraordinárias, em especial dos primeiros anos da carreira de Patti Smith.

SP - A pesquisa foi verdadeiramente um trabalho de formiga. Foi apaixonante. Já conhecíamos algumas imagens, como por exemplo quando ela está no telhado do Chelsea Hotel, apesar de não serem muito conhecidas. E hoje a internet permite descobrir verdadeiras pepitas.

Pode dar um exemplo?

SP - Andávamos à procura de imagens para contextualizar a época, como as do mítico restaurante Max"s Kansas City. Estávamos a ver as imagens e de repente descobrimos a Patti Smith com o Robert Mapplethorpe. O nome dela não constava desse arquivo, porque à época ainda não era conhecida. Houve vários momentos maravilhosos, como este.

A Patti Smith está constantemente a reinventar-se. Neste momento está no Centro Georges Pompidou, em França, a exposição imersiva "Evidence", que fez com o Soundwalk Collective...

AC - Esse foi um dos aspetos mais importantes para nós. Fazer um documentário apenas sobre um músico ou um artista plástico tem limites. O facto de aqui termos fontes muito diferentes permitiu-nos abordar o filme de uma forma muito mais prolífera e não nos sentirmos bloqueadas. Os arquivos estão longe de ser gratuitos. Teria sido muito limitativo se nos concentrássemos apenas na sua música ou nas suas fotos. Olhámos para ela segundo vários ângulos, o que o dá ao filme uma visão global da sua obra.

O vosso filme não é apenas uma sucessão de imagens de arquivo, há uma aposta muito grande na sua estética, nomeadamente com a utilização da animação.

AC - Atravessar cinquenta anos de História através todas estas imagens e estes sons foi magnífico. Mesmo no lado gráfico do filme, porque percebemos desde logo que a animação iria ter um lugar no nosso filme. Estivemos logo de acordo com a estética e o grafismo do filme. Tentámos colar-nos à energia dela e à sua estética.

Pensam que no mundo de hoje, da internet e das redes sociais, é possível o surgimento de alguém como a Patti Smith?

SP - É difícil de responder. Por outro lado, penso que o mundo de hoje é menos fechado que na época em que ela começou. Hoje, os artistas que fazem música ou quem escreve um livro tem mais facilidade que mesmo há vinte anos. A internet abriu muitas portas, hoje não é necessário passar por uma editora, há a possibilidade da autoprodução. Mas não me aventurarei a dizer se pode surgir uma nova Patti Smith. Temos de esperar cinquenta anos para saber.

As duas têm carreiras separadas no documentário. O que as levou a trabalhar juntas?

AC - Nós já nos conhecíamos. Eu montei alguns dos filmes que a Sophie realizou. O binómio funcionou tão bem que nos deu vontade de pensar em outros projetos.

Já estão a trabalhar então num outro filme?

SP - Neste momento estamos a desenvolver um projeto mas ainda não está nada assinado. Não podemos dizer mais nada.