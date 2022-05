Jacques Audiard : "Nós assistimos ao desmoronar da classe média"

João Antunes Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Jacques Audiard tem novo filme, chama-se "Paris 13", já está nas salas e o realizador falou ao JN.

Autor de obras como "Um Profeta", "Ferrugem e Osso" e "Dheepan", om que ganhou a Palma de Ouro de Cannes em 2015, Jacques Audiard estivera recentemente nos Estados Unidos a dirigir o western "Os Irmãos Sisters", regressando ao seu país para fazer "Paris 13". Uma história onde várias personagens se cruzam nesse bairro de Paris, entre amores e desamores, ambições e frustrações. O filme esteve em competição em Cannes, onde falámos com o realizador e chega agora às nossas salas.

De onde veio a ideia inicial para este filme?

Foi uma amiga que me falou da novela gráfica. Sou um completo ignorante nessa matéria. Cortei todos os laços com a juventude. Mas li-a e achei que era ótima. Tem uma dimensão literária que me impressionou. As personagens não são estereótipos, são flutuantes e a história é que as vai revelar. Depois trabalhamos muito na adaptação.

Normalmente escreve os seus guiões com um coargumentista. Como é que se processa o trabalho com eles?

Para mim, os argumentistas são a memória dos filmes. Porque entretanto eu passo à realização, que obriga a um certo processo de apagamento do que era o guião original.

Já se disse do seu filme que é dos mais femininos ou mesmo feministas que já fez.

PUB

Feminista é uma marca política. Não sei se o meu filme tem essa dimensão política. Por outro lado, escrevi o filme com uma argumentista, o que já tinha acontecido no passado. Mas um filme relaciona-se com o anterior e assim sucessivamente. Tinha acabado de fazer um western, queria fazer um filme completamente no oposto. E queria escrever uma história de amor, mesmo que não goste muito do termo.

Como é que se aproximou de uma geração mais jovem para fazer este filme?

É uma geração que me interessava abordar. Mas não são tão jovens como isso, terão entre 30 e 40 anos, já não são adolescentes. Já tiveram uma experiência social, uma experiência de vida, uma experiência amorosa. São pessoas que já trabalharam dez anos e o que têm na vida? Um trabalho precário, não sabem o que vai acontecer a seguir. O que por outro lado também é uma liberdade.

Porque colocou a sua história no bairro 13 de Paris?

É um bairro que conheço muito bem. Vivi lá durante vários anos. É a Chinatown de Paris. Agora há outra, mas foi a primeira. Sempre gostei muito dessa mistura étnica e social. Há mesmo de tudo. Há uma torre onde só vivem professores. Interessou-me mais esse tipo de modernidade do que especificamente falar de juventude.

A comédia romântica, depois do auge dos anos de 1990, está um pouco desvalorizada...

O que retenho da comédia romântica é a comédia. Queria fazer um filme simples. O meu filme anterior, o western, era muito pesado, com muito drama e tragédia. Levantamo-nos de forma completamente diferente de manhã quando fazemos um western ou quando fazemos uma comédia.

Porquê a opção pelo preto e branco?

Tinha o desejo de um dia passar por essa experiência. Já filmei muitas vezes em Paris. Sou um verdadeiro parisiense. Mas acho que Paris não é uma cidade muito fotogénica. Achei que o preto e branco acrescentava uma certa beleza ao bairro que filmei. Já me disseram que o preto e branco normaliza as diferenças sociais. Se calhar têm razão.

Hoje em dia é quase "obrigatório" mostrar diversidade, o que pode ser um entrave à liberdade criativa.

Nós, cineastas franceses, conhecemos a realidade do país. Não podemos dizer que não há clivagens, há os bairros periféricos e os centros das cidades, há a cidade e a província. Talvez que o filme mostre um pouco o que é a sociedade dos nossos dias. Eu pertenço à classe média, não vejo muito a situação. Para a minha filha, que tem vinte anos, é um dado adquirido. Devíamos ter vontade de o ver no ecrã.

Estas personagens não têm grandes certezas em relação ao seu futuro. Quando tinha a idade deles era muito diferente.

Aos 25 anos, já sabia como é que ia ser a minha vida. Isso mudou muito. Nós assistimos ao desmoronar da classe média. O destino que está reservado aos filhos da classe média não é o mesmo que os pais tiveram. Vão ter de fazer alguma coisa. Mesmo ao nível político. A mediocridade da classe política francesa é inacreditável. É um verdadeiro problema.

A relação com o amor e o sexo também é hoje muito diferente...

A minha referência é o Rohmer de "A Minha Noite em Casa de Maud". Vemos que nessa época os encontros eram muito diferentes, as personagens falam a noite toda, de comunismo, de Blaise Pascal, das jovens católicas. No final nem se beijam. As personagens do meu filme seguem o caminho oposto, vão para a cama na primeira noite e só no dia a seguir é que vão pensar no que se passa depois.