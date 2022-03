Jada Pinkett Smith: as polémicas, a família e as relações

Tiago Firmino Hoje às 15:16 Facebook

A bofetada de Will Smith a Chris Rock por causa de uma piada sobre Jada Pinkett Smith, durante a cerimónia dos Oscars da última madrugada, é a polémica do momento nas redes sociais e meios de comunicação, onde se esmiúçam os motivos e culpas de tal ato, mas esta não é a primeira polémica da família de atores nos últimos anos.

Jada Pinkett Smith começou a carreira como atriz em 1991, com a série "Different World". Seguiram-se filmes como "Menace II Society", "Ali", "Gritos 2", "Matrix Reloaded", "Matrix Revolution" e "Colateral".

Em 2011, a artista, que também sempre esteve ligada à indústria da música, fez uma pausa na carreira para se dedicar a tempo inteiro aos filhos, após terem surgido críticas à forma como estava a educar os jovens.

Desde que se afastou da representação, a atriz integrou o elenco de oito filmes, tais como "Homens de Negro III", "Girls Trip", "Bad Moms" e "Matrix Resurrections". Desde o ano passado, que Jada Pinkett Smith se tem dedicado à realização de séries. Aliás, a atriz acompanhou e gravou o processo de emagrecimento do marido, Will Smith.

Fora do cinema, a artista criou uma produtora, uma marca de roupa e lançou livros infantis.

Recorde alguns do momentos mais marcantes dos Smith

Chapada nos Oscars

Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith, durante a 94.ª edição dos Oscars, no Dolby Theatre, nos Estados Unidos. O companheiro, Will Smith, não gostou, levantou-se da cadeira e deu uma chapada, em direto, ao humorista que estava em palco.

No início, o público riu-se, mas, segundos depois, o silêncio apoderou-se da sala de espetáculos. O ator não gostou da piada que o comediante fez com o cabelo da mulher porque esta sofre de alopecia, uma doença que faz perder o cabelo.

A luta contra a alopecia

A atriz já tinha falado publicamente sobre o assunto, em 2018, no programa "Red Table Talk" (Facebook Watch), ao recordar o momento em que começou a perder cabelo de forma notória. "Foi assustador no início. Estava a tomar banho e fiquei com um punho cheio de cabelos", disse, referindo que tentou utilizar turbantes para esconder a doença até ficar em paz consigo própria.

Atualmente, a artista partilha vários vídeos nas redes sociais de tratamentos que faz para a doença e para o cabelo rapado.

Greve dos Oscars

Em 2016, Jada Pinkett Smith faltou à cerimónia dos prémios da Academia de Cinema de Hollywood. Segundo a própria, na altura, foi o segundo ano consecutivo em que não era nomeado qualquer ator negro. "Implorar reconhecimento diminui a nossa dignidade, o nosso poder e nós somos um povo digno", disse, na época, num vídeo publicado no Facebook.

A artista juntou-se à onda de manifestação da qual também fez parte o realizador Spike Lee.

Relação aberta

O casamento com Will Smith com Jada deu que falar, por várias vezes, na Imprensa, com os dois atores a abordarem a questão em público, confessando terem estado com outras pessoas fora do matrimónio.

"Na maior parte da nossa relação, a monogamia foi a nossa escolha, mesmo não pensando na monogamia como uma forma perfeita de relacionamento. Houve várias discussões sobre o que é perfeito numa relação", disse o ator, numa entrevista à revista "GQ", em setembro do ano passado. "A Jada nunca acreditou num casamento tradicional", afirmou.

Em torno do casamento, os rumores foram acumulando e foi avançado que os dois terão tido outros relacionamentos com homens e mulheres ao longo desta relação aberta. Em 2020, Jada Pinket Smith admitiu que manteve um caso amoroso com o "rapper" August Alsina, sem a permissão do marido, numa altura em que os atores se tinham separado.

"Nós acabámos. [...] A partir dai vivi um tipo de relacionamento diferente com o August", disse a intérprete num episódio de "Red Table Talk", com Will Smith. Os dois subiram ao altar em 1997. O casal tem dois filhos, Jaden e Willow. Por sua vez, o intérprete também é pai do filho mais velho, Trey, que nasceu durante o casamento terminado com Sheree Zampino (1992).

Vício em pornografia

Outra polémica em torno da atriz aconteceu após esta ter confessado publicamente ter sido viciada em pornografia, em maio de 2019, durante a série do Facebook Watch. "Se ainda visse pornografia, mostrava-vos pornografia da boa", contou a atriz à filha Willow e à mãe, Adrienne, poucos momentos antes de o episódio começar.

"No passado, fui viciada em pornografia, mas não estava em nenhuma relação, graças a Deus. Posso dizer que era um vício horrível. [...] Parecia que sentia um vazio... ou pelo menos achava que era", lembrou a intérprete, que admitiu ter começado a ver pornografia com 11 anos