Jafumega celebram 45 anos no North Festival

O primeiro dia de North Festival, a 26 de maio, promete ser uma viagem no tempo, principalmente para o público nortenho. Depois de confirmar Trabalhadores do Comércio para a abertura, a organização anuncia agora o último nome do palco central: Jáfumega. Duas bandas reconhecidas pela cidade e que voltam aos grandes palcos.

A icónica banda pop-rock dos anos 1970 e 1980 irá marcar presença no festival da Alfândega do Porto, que se realiza de 26 a 28 de maio.

A celebrar 45 anos de carreira, o grupo quis festejar "em casa", mostrando a "música que resistiu ao teste do tempo". O público do North Festival poderá recordar êxitos que marcaram gerações, como "Nó cego", "Latin"America" e "Kasbah". Da formação inicial, criada em 1978, mantêm-se Luís Portugal, José Nogueira e Mário Barreiros, após as saídas de Álvaro Marques e Pedro Barreiros e do falecimento de Eugénio Barreiros.

Cartaz recheado

A juntar a estes regressos, o dia 26 de maio tem ainda The Chemical Brothers, Bomba Estéreo e The Legendary Tigerman. Como já anunciado, Ivete Sangalo é cabeça de cartaz para o segundo dia, 27 de maio, e Robbie Williams é o convidado mais aguardado para encerrar o festival, dia 28.

A 27 de maio há ainda mais música vinda do Brasil para ouvir, com os já anunciados Ana Castela, Gustavo Mioto e, para um pouco mais de samba, o grupo Batalá. No mesmo dia pode ainda contar-se a presença do português Nininho Vaz Maia. Pelo espaço clubbing, já no fim da noite, haverá Switchdance, "com a sua beat hipnótica", e a dupla Rich & Mendes. O alinhamento do último dia conta ainda com Pedro Abrunhosa, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Yen Sun e Shaka Lion.

Os bilhetes têm preços distintos conforme os dias: para 26 e 27 de maio, custam 55 euros por dia. Para 28 de maio, dia de Robbie Williams, o valor é de 95 euros. Está ainda disponível um passe para os três dias do North Festival, que fica por 145 euros. O recinto do North Festival fica situado junto ao edifício da Alfândega do Porto, ao ar livre, na zona ribeirinha. O espaço abre diariamente às 16 horas; os primeiros concertos são às 17 horas.