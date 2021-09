Jan Martens dá voz aos corpos esmagados

Ruben Roma Hoje às 14:23 Facebook

Coreógrafo belga apresenta este sábado, no Teatro Municipal do Porto, a peça sensação do Festival de Avignon. "Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones" é um apelo ao inconformismo.

É uma imagem de ternura e brutalidade. "Há uma paz que sentimos em sermos quem somos depois da batalha que tivemos para o conseguirmos", escreveu a revista "Logazette" a propósito da peça "Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones" ("Qualquer tentativa terminará em corpos esmagados e ossos quebrados"), que o coreógrafo belga Jan Martens (n.1984, Bélgica) estreou em julho no Festival de Avignon e que chega este sábado ao Porto.

Em 2019, nas manifestações de Hong Kong que juntaram quase dois milhões de pessoas, o presidente chinês Xi Jiping fez uma ameaça: "Qualquer tentativa para dividir a China, terminará em corpos esmagados e ossos quebrados". O mundo não atribuiu a necessária relevância ao gesto de intimidação. Mas o coreógrafo Jan Martens reparou na declaração de opressão e criou com ela a peça que rendeu a crítica. Este trabalho é a continuidade da importância atribuída pelo autor à peculiaridade dos corpos e às histórias que transportam.

"Somos surdos diante da violência. Temos que encontrar uma forma de sensibilidade. O título da peça expressa quão dividida está sociedade", explicou ao jornal "La Terrasse".

Martens inspirou-se também no protesto de 2018 dos coletes amarelos em França e no movimento "Black Lives Matter", que nasceu em 2020 depois de a polícia americana ter assassinado o afro-americano George Floyd.

Para a banda sonora da peça, o artista queria algo que soasse a protesto. "Escolhi o concerto para cravo e cordas Op 40 de Henryk Mikolaj Górecki, uma peça de vanguarda criada nos anos 1980", uma música repetitiva, monótona, que incorpora a essência dos movimentos em causa. A cada alternância dos dois temas selecionados, "a obra transforma-se gradualmente num grito devastador em linguagem corporal", refere a revista "Springback Magazine".

A peça conta com dezassete bailarinos em palco, que reinterpretam a motivação da resistência, abordam as questões climáticas e sociais, as tiranias abertas e ocultas, e questionam a apatia generalizada das pessoas.

A crítica do site especializado "Sceneweb" escreve que o palco transforma-se numa micro comunidade democrática, onde a desaceleração não é abrupta e onde a música está à beira de gritar e protestar contra a sociedade.

Perto do final, os corpos espalham-se pelo chão, alguns deitados em cima dos outros, quase romanticamente, assemelhando-se a uma natureza morta de Paul Cézanne, escreve a publicação "Springback Magazine". A "Logazette" fala de um "hipnótico movimento final" preparado com "mestria" por Martens.

O coreógrafo, que concluiu a sua formação na Escola Superior de Artesis do Royal Conservatory na Antuérpia em 2006, e que já passou pelo Teatro Municipal do Porto em 2015, regressa este sábado, às 19:30 horas, com "Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones". A peça alavancará a nova temporada do Rivoli. No dia 22, quarta-feira, a peça ficará disponível em versão online, durante 24 horas.