Janeiro atua ao vivo esta segunda-feira na redação do JN

Janeiro vai dar um miniconcerto, esta segunda-feira à tarde, a partir da redação do JN, com transmissão em direto no site e no Facebook.

O álbum "Sem tempo", o mais recente disco de originais do músico, vai ser apresentado com duas datas únicas, no dia 16 de novembro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e no dia 21 de novembro no Tivoli BBVA, em Lisboa.

Nos dois concertos que tem em agenda, o cantautor vai juntar em palco outros artistas, como Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes e Tiago Nacarato.

Janeiro partiu de uma reflexão sobre o tempo que temos, e que não temos, após o período de confinamento e depois de ter trocado a cidade pelo campo para criar este trabalho.

"Este álbum foi lançado no dia da liberdade em 2020, o ano que mais nos ensinou sobre a liberdade e o tempo, e agora nascem estas duas datas irrepetíveis, de apresentação deste trabalho", afirma o músico, a celebrar o regresso aos palcos.

Os concertos vão ser fiéis ao disco, mas contarão também com os singles de conhecimento do público do disco "Frag•men•tos", ou ainda com o mais recente single "oh meu amor".