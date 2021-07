Janeiro fartou-se das cidades e mudou de vida

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:42 Facebook

"Oh meu amor" mostra a nova disposição do cantor: sem compromissos com a indústria e apostado em sorver um caldeirão de influências.

Janeiro quis quebrar todos os loops da sua vida e, no início do ano, trocou Lisboa por Melides, os ciclos previsíveis pela incerteza, e todas as amarras profissionais pelo "poder de falar livremente". O primeiro resultado desse grito do Ipiranga é "Oh meu amor", tema onde convoca uma miríade de interesses musicais e que antecipa o seu terceiro álbum de originais, "Fugacidade", que será lançado em 2022.

"Sentia-me com as asas cortadas, sem poder estabelecer trocas energéticas com o público", começa por explicar o cantor, para quem os confinamentos serviram também para concluir que estava farto de cidades: "Tornaram-se antros de frequência baixa, onde existe um movimento perpétuo com que já não me identifico". Janeiro está também numa idade - 26 - em que começa a adivinhar outro ciclo: "Sair de casa dos pais, pedir um empréstimo, comprar casa, casar, ter filhos, divorciar-me, etc.". E de tudo isso se quis livrar: "É importante ter consciência de que há várias formas de viver, não somos obrigados a seguir nenhum padrão". Para completar a libertação, o cantor desfez-se de todos os compromissos com editora e manager e lançou-se, com total independência, ao seu desejo de "expandir processos e formas de expressão".