Jardins Efémeros está de volta e desta vez bate recorde de espetáculos

Festival multidisciplinar de artes começa esta sexta-feira a agitar o centro histórico de Viseu. Até ao dia 16 há mais de 200 eventos. É tudo gratuito.

Cabe à norte-americana Ana Roxanne, com concerto na Sé de Viseu, e à mexicana Vica Pacheco, que atuará no adro da Catedral, abrirem esta sexta-feira, à noite, a 10ª edição do Jardins Efémeros, em Viseu. O festival multidisciplinar de artes animará as ruas do casco velho da cidade de Viriato até ao dia 16. E é tudo grátis.

O cartaz contém mais de 200 eventos, com a música em destaque. "Vamos ter mais concertos do que o habitual, são 35 atos musicais, 25 concertos e, portanto, vamos bater o recorde em número de espetáculos musicais e de lugares de onde as pessoas vêm para atuar", explica Sandra Oliveira, diretora artística do festival.

Por Viseu vão passar músicos "de vários cantos do mundo". Dos EUA vêm, entre outros, Sam Gendel, Heather Leigh ou Blake Mills. Do Japão atuam Hatis Noit e Mieko Suzuki. Pino Palladino (Reino Unido), Abe Rounds (Austrália), AGF (Alemanha) e Resina (Polónia) são outros artistas que se estreiam em Portugal.

Várias estreias em Portugal

"São sete atuações internacionais pela primeira vez na Península Ibérica e 11 inéditas em Portugal", diz Sandra Oliveira, realçando que os Jardins são "competitivos na apresentação de discursos absolutamente novos" em solo nacional. Os concertos vão dividir-se entre o interior e claustros da Sé de Viseu e o pelourinho do adro da catedral, onde estará o Palco Octógono em Círculo.

Na área das artes visuais, arquitetura e design participam este ano 10 artistas; irão mostrar a sua arte em diferentes formatos e linguagens. O professor universitário e artista Pedro Rebelo apresenta a instalação "Sondando conflito: uma performance em cinco atos", que dá a conhecer o trabalho de campo que realizou em zonas de conflito no Médio Oriente, Irlanda do Norte e Brasil.

"Foi um projeto de quatro anos com professores da área antropologia e ciência política que tentou entender a ligação entre o som e os conflitos em várias partes do mundo", explica ao JN Pedro Rebelo.

Pensar um novo jardim

Outro dos projetos em evidência é "Éden X", de Joana e Mariana Pestana. As duas irmãs vão criar uma plataforma online de discussão e deliberação que junta escritores, artistas, cientistas, inteligências artificiais e cidadãos, todos irão projetar um novo tipo de jardim.

"Nós gostaríamos muito, e é nesse sentido que estamos em diálogo com a Câmara de Viseu, que esta conversa pudesse influenciar o desenho e talvez o modelo de gestão de um jardim futuro na cidade de Viseu", refere Mariana Pestana.

Os Jardins Efémeros terão disponível um Serviço Educativo, que realizará 36 oficinas. A programação inclui ainda vários Mercados Efémeros - de sons e letras, mais o Mercado Biológico e o Mercado Indo Eu.

O tema é "A incerteza"

Com o mundo ainda a reagir à pandemia da covid 19 e com a guerra a decorrer na Ucrânia, o tema a abordar este ano nos Jardins Efémeros é "A Incerteza".

Sandra Oliveira, diretora do festival, acerta: "A temática não podia ser mais oportuna". São várias as incertezas: "Vamos refletir sobre a covid, a guerra e a sustentabilidade do planeta", diz.